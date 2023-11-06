روما يحقق رقما لأول مرة في تاريخ الدوري الإيطالي

حقق فريق روما فوزا قاتلا على ضيفه ليتشي (2-1)، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، بملعب الأوليمبيكو، في إطار منافسات الجولة ال11 من الدوري الإيطالي.

وسجل الفريق العاصمي روما هدفين في الثواني الأخيرة، حيث أحرز الإيراني سردار أزمون هدفا في الدقيقة 90+1، قبل أن يقتنص البلجيكي روميلو لوكاكو الفوز في الدقيقة 90+4.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن روما تمكن من تسجيل هدفين بعد الدقيقة 90، في مباراة في الدوري الإيطالي، لأول مرة في تاريخ النادي.

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كما أن الجيالوروسي أحرز 9 أهداف في الموسم الحالي، بعد الدقيقة 75، كأكثر فريق يفعل ذلك في هذه النسخة من الكالتشيو.

ورفع الفريق العاصمي روما رصيده بذلك إلى 17 نقطة، في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما تجمد رصيد ليتشي عند 13 نقطة، في المركز الحادي عشر.

لوكاكو وصيف باتيستوتا في قائمة مميزة

قاد المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، فريقه روما للفوز على ضيفه ليتشي، (2-1) أمس الأحد، على ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإيطالي.

وذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات: "سجل لوكاكو 6 أهداف في أول 9 مباريات له في الكالتشيو مع روما.. ومنذ عام (1994/1995) سجل باتيستوتا أكثر منه (10) في أول 9 مباريات له في الدوري مع الجيالوروسي".

واستعاد روما طعم الانتصارات بعد الخسارة في الجولة الماضية بهدف على يد إنتر، وهو الانتصار الرابع للفريق في آخر 5 مباريات، الخامس هذا الموسم.

بينما تجرع ليتشي مرارة الخسارة الثالثة في آخر 5 جولات، الرابعة هذا الموسم، ليستمر في مسلسل نزيف النقاط للجولة السادسة على التوالي.

ورفع الفوز رصيد الجيالوروسي روما إلى 17 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد ليتشي عند 13 نقطة في المركز الـ11 مؤقتا.