الإثنين 06 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

عرض 14 فيلما مجانا لرواد قصر السينما في نوفمبر

قصر السينما، فيتو
قصر السينما، فيتو

يشهد شهر نوڤمبر الجاري، مجموعة متميزة من الأفلام السينمائية، تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لرواد قصر السينما بجاردن سيتي.

فعاليات قصر السينما

وتتنوع الأفلام هذا الشهر ما بين السينما العالمية، المصرية، الأوروبية، والآسيوية، بالإضافة إلى الأفلام التسجيلية وأفلام التحريك المقدمة للأطفال، والتي يعقب بعضها عدد من الندوات النقدية بحضور نخبة من النقاد والفنانين منهم الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وكل من الدكتور نادر رفاعي، نشوى نبيل، وعصام حلمي. 

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وتعرض الأفلام مجانا للجمهور في تمام الساعة الثامنة مساءً.

عروض أفلام قصر السينما 

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات البرنامج اليوم الاثنين مع فيلم التحريك للأطفال "Toy Story".

ويعرض غدا الثلاثاء 7 نوفمبر عرض فيلم "American Made" ضمن نادي السينما العالمية.

ويوم الأربعاء 8 نوفمبر يعرض فيلم "Crouching Tiger, Hidden Dragon" ضمن نادي السينما الآسيوية، ويوم 13 نوفمبر يعرض الفيلم الكلاسيكي" YUMA 1957 "، ويعرض" YUMA 2007" يوم 21 نوفمبر، ويشهد يوم 14 نوفمبر عرض فيلم "The Blind Side"  ضمن نادي السينما العالمية، يليه ندوة  الدكتور نادر رفاعي.

وفي يوم 15 نوفمبر يتجدد اللقاء مع نادي السينما الأوروبية مع فيلم "Mersine part 1" على أن يعرض الجزء الثاني يوم 22 من الشهر نفسه، ويعقب الجزئين ندوة نقدية، ويعرض فيلم "الأرض" يوم 20 نوفمبر، في نادي بين الرواية والفيلم.

ويقدم نادي السينما الهندية فيلم "Rustom" يوم 23 نوفمبر، بينما يعرض نادي السينما التسجيلية فيلم "Sad Hill Unearthed" يوم 27 نوفمبر، ويليه ندوة نقدية للفنان تامر عبد المنعم.

وفي يوم 28 نوفمبر يعرض فيلم "Talking Chance" ضمن نادي السينما العالمية، أما يوم 29 نوڤمبر يتضمن عرض لفيلم من السينما الآسيوية بعنوان "Hero"، ويختتم البرنامج يوم 30 نوڤمبر مع الفيلم الفنزويلي "La Planta Insolent".

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