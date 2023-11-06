عبد الرحيم كمال ينعي ليلى صديق: الكريمة ابنة المناضل العظيم

نعى الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ليلى صديق طليقة الفنان مدحت صالح، والتي وافتها المنية منذ قليل بعد صراع مع المرض.

عبد الرحيم كمال ينعي ليلى صديق

وكتب عبد الرحيم كمال قائلا: "ماتت السيدة المحترمة الصديقة الراقية الغالية بنت الأكابر ليلى يوسف صديق، ماتت ابنة المناضل العظيم الكريمة المحبوبة الهانم ست الهوانم".

وفاة ليلى صديق

وأعلن الفنان شريف إدريس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن وفاة ليلى صديق طليقة الفنان مدحت صالح، وذلك بعد معاناة من المرض.

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وكتب شريف إدريس قائلا: "لا إله إلا الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعًا ليلى صديق".

ليلى صديق

وكانت ليلى صديق، والدة المخرج أدهم مدحت صالح تعرضت مؤخرا لأزمة صحية، حيث طالب أصدقائها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بالدعاء لها بعد دخولها في حالة حرجة.

ليلي صديق ابنة يوسف صديق، أحد أهم الضباط الأحرار الذين صنعوا ثورة 23 يوليو، والذي كرمه الرئيس السيسي بمنحه قلادة النيل، وهي والدة المخرج أدهم الذي أنجبته من الفنان مدحت صالح.