أعلن منذ قليل، الفنان شريف إدريس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن وفاة ليلى صديق طليقة الفنان مدحت صالح، وذلك بعد معاناة من المرض.

وفاة ليلى صديق

وكتب شريف إدريس قائلا: "لا إله إلا الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعًا ليلى صديق".

وكانت ليلى صديق، والدة المخرج أدهم مدحت صالح تعرضت مؤخرا لأزمة صحية، حيث طالب أصدقائها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بالدعاء لها بعد دخولها في حالة حرجة.

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ليلى صديق

ليلي صديق ابنة يوسف صديق، أحد أهم الضباط الأحرار الذين صنعوا ثورة 23 يوليو، والذي كرمه الرئيس السيسي بمنحه قلادة النيل، وهي والدة المطرب ادهم الذي أنجبته من الفنان مدحت صالح.