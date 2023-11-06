الإثنين 06 نوفمبر 2023
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حوادث

اختطاف عامل وطلب فدية من أسرته بالتجمع الخامس

ضبط المتهمين،فيتو
ضبط المتهمين،فيتو

أقدم صاحب مزرعة بمعاونة 6 آخرين فى اختطاف عامل وطلب فدية من أسرته بقيمة ملايين الجنيهات لإطلاق سراحه فى التجمع الخامس وتمكن رجال الشرطة من تحرير المحتجز.

وكشفت التحقيقات أن شقيق المجنى عليه نصب على صاحب المزرعة فى ملايين الجنيهات قيمة بيع فيلا بأوراق مزورة فخطط لاختطاف الضحية لاسترجاع أمواله.

 

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تلقى قسم شرطة التجمع الخامس  بلاغا  من ربة منزل بأنه حال تواجدها رفقة (نجلها "عامل" - مقيم بذات العنوان) أمام محل سكنهما لإنزال الأغراض الخاصة بهما فوجئت بقيام مجهولين باصطحاب نجلها داخل سيارة "ميكروباص" لم تتبين أرقام لوحاتها والانصراف به. 

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (صاحب مزرعة، سائق - 5 آخرين يعملون بذات المزرعة). 


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر صاحب المزرعة بأنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه وبين شقيق المجنى عليه مالك شركة إستثمار عقارى"مقيد الحرية على ذمة قضايا نصب"، واستيلائه منه على مبلغ مالى قيمة شراء فيلا بالجيزة، وتسليمه أوراق مزورة لملكية الفيلا فاعتمر في ذهنه اختطاف "المجنى عليه" لمساومته على رد المبلغ المالى نظير إطلاق سراحه، واحتجازهم للمجنى عليه داخل المزرعة.

 

 كما أضاف أحد المتهمين بأن السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ملك أحد أصدقائه وتم بإرشادهم تحرير المجنى عليه وتبين إصابته بكدمات متفرقة بالجسم، وبسؤاله اتهمهم باختطافه وإحداث إصابته.


و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

 

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قسم شرطة التجمع الخامس النيابة العامة قسم شرطة التجمع اختطاف عامل مديرية أمن القاهرة

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