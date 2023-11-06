الإثنين 06 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ بني سويف يتفقد معارض السلع ضمن مبادرة تخفيض الأسعار

محافظ بني سويف يتفقد
محافظ بني سويف يتفقد معرض سلع طنسا بني مالو، فيتو

 زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مركز ببا، لتفقد معرض السلع، الذي أقامته الوحدة المحلية، تحت إشراف مديرية التموين وبالتنسيق مع الوحدة الاقتصادية بالمحافظة، وذلك في إطار سلسلة المعارض التي يتم تنفيذها على مستوى الوحدات المحلية، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، وفي إطار تكليفات مجلس الوزراء بتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على خفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

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وتفقد المحافظ المعرض، المقام بقرية بجوار المجمع الخدمي بقرية طنسا بني مالو، الذي يضم كميات كبيرة من مستلزمات الأسرة من المواد الغذائية والسلع التموينية من "السكر، الأرز، المكرونة، الشاي، زيوت الطعام، المسلى والزبد وغيرها من السلع والمواد الغذائية" بتخفيضات تصل إلى 25% مقارنة بمثيلتها في الأسواق والمحال والمولات والتجارية بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية.

وأثنى المحافظ على المعرض، الذي يضم كافة احتياجات الأسرة من السلع الأساسية والاستراتيجية، موجها بوضع قائمة إجمالية بأسعار السلع ونسب التخفيضات، مشيرا إلى أنه هذا المعرض يعد الأول الذي يقام داخل "قرية" وبالتوازي مع  المعارض بعواصم المدن، ضمن خطة يتم تنفيذها للتوسع وتعميم عقد سلسلة من المعارض على مستوى المدن والقرى، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص والسلاسل التجارية وتحت إشراف التموين، منوهًا عن تكليفه لمسئولي التموين والوحدة الاقتصادية والجهات المعنية من مباحث التموين بالمتابعة المستمرة لسير ومنظومة العمل بالمعارض لضمان الالتزام التخفيضات المتفق عليها وجودة السلع.

 

رافق المحافظ خلال تفقده المعرض: المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومدحت صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، والدكتور علاء سعيد مدير التنمية الاقتصادية ومسؤول المعارض والأسواق بالمحافظة.

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