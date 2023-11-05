الأحد 05 نوفمبر 2023
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محافظات

لتطهير الخزانات، قطع المياه عن عزبة بشرى وقرية دلهانس ببني سويف

شركة مياه الشرب ببني
شركة مياه الشرب ببني سويف، فيتو

 أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، عن قطع المياه عن عزبة بشرى  وقرية دلهانس مركز الفشن، اليوم الأحد، لمدة 12 ساعة من الساعة الـ3 عصرًا، وذلك للقيام بأعمال تطهير بالخزان الأرضي محطة مياه عزبة بشرى.

 

 وقالت المهندسة دينا عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، إن الشركة تعتذر عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، بسبب أعمال التطهير اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة.

 

وناشدت  في بيان، المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، لافتة إلى تدبير سيارات مياه شرب عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

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وفي سياق آخر، عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام ببني سويف، اجتماعا لمناقشة الموقف المالي والتنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية على أرض المحافظة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2023/2024م، وتذليل المعوقات لتسريع وتيرة العمل بتلك المشروعات.

 

وخلال الاجتماع تمت مناقشة الخطوات العملية للدفع بالمشروعات الجاري تنفيذها بتلك القطاعات، خاصة التي يتم تنفيذها في بعض القطاعات الجماهيرية، حيث تمت مراجعة نسب التنفيذ، وآليات ومقترحات تذليل  بعض المعوقات لنهوها، والاتفاق على إعداد تقارير شهرية متضمنة نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز والمتطلبات اللازم توافرها لتسريع  العمل في تلك المشروعات.

 

حضر الاجتماع: محمد عبد اللطيف إسماعيل، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بديوان عام المحافظة، ومسؤولو الجهات المعنية من قطاعات: الصحة، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والري، والطرق، والكهرباء وغيرهم.

 

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