مصادرة 33 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 55 ألف حكم قضائى فى المحافظات
استكمل قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديريات الأمن،مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.
مصادرة 33 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 55 ألف حكم قضائى
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال24 ساعة عن ضبط 220 قضية مواد مخدرة بإجمالى 237 متهم ضُبط خلالها: كمية من مخدر الحشيش وزنت (111,155 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (38,850 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (16,300 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (13,595 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (1,580 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 850 جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت ( 561جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (301جرام) و(1261) قرص مخدر.
ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء
كما تم ضبط (33 قطعة سلاح نارى بحوزة 28 متهم) و(191) قطعة سلاح أبيض وتنفيذ (55698) حكم قضائى متنوع شملت: 132 حكم جناية، 17538 حكم حبس جزئى، 3157 حكم حبس مستأنف، 26968 حكم غرامة، 7903 مخالفة.
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