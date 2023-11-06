موعد ومكان جنازة ليلى صديق طليقة مدحت صالح

تشيع جنازة الراحلة ليلى صديق طليقة الفنان مدحت صالح، عقب صلاة عصر اليوم الإثنين من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وفاة طليقة مدحت صالح

وكان الفنان شريف إدريس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أعلن قبل قليل عن وفاة ليلى صديق طليقة الفنان مدحت صالح، وذلك بعد معاناة من المرض.

وكتب شريف إدريس قائلا: "لا إله إلا الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعًا ليلى صديق".

ليلى صديق

وكانت ليلى صديق، والدة المخرج أدهم مدحت صالح تعرضت مؤخرا لأزمة صحية، حيث طالب أصدقائها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بالدعاء لها بعد دخولها في حالة حرجة.

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ليلي صديق ابنة يوسف صديق، أحد أهم الضباط الأحرار الذين تزعموا ثورة 23 يوليو، والذي كرمه الرئيس السيسي بمنحه قلادة النيل، وهي والدة المخرج ادهم الذي أنجبته من الفنان مدحت صالح.