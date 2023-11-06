الإثنين 06 نوفمبر 2023
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حوادث

تحرير 74234 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق

خلال 24 ساعة.. ضبط
خلال 24 ساعة.. ضبط 74234 مخالفة مرورية متنوعة، فيتو

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق  السريعة والصحراوية والساحيلية.

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وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 74234 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 19841 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 636 مخالفة السير بدون تراخيص، 1420 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 21 مخالفة موقف عشوائى، 2 مخالفة شروط التراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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