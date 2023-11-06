الإثنين 06 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط 8 قضايا مخدرات وتنفيذ 639 حكما قضائيا فى أسوان ودمياط

حملات أمنية لضبط
حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة, فيتو

 شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان –دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛  لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

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وأسفرت جهودها  خلال 24 ساعة عن ضبط 8 قضايا مخدرات وتنفيذ 639 حكما قضائيا بمحافظتى أسوان ودمياط.

مديرية أمن أسوان 

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ضبط  (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,700 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 4 كيلو جرامات –كمية من مخدر الهيروين) بحوزة 4 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية وتنفيذ 639 حكما قضائيا متنوعا.
 

مديرية أمن دمياط
ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام–كمية من مخدر البانجو وزنت 13 كيلو جرام –كمية من مخدر الهيدرو وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين-3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 6 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 

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