أبو الغيط: لن تجني إسرائيل من حربها سوى الكراهية

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، إيفان جيل بينتو وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

موقف حكومة فنزويلا الداعم للفلسطينيين

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط أعرب عن تقديره لموقف حكومة فنزويلا الداعم للفلسطينيين، وقضيتهم في مواجهة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين في غزة، مشيدًا بموقف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والدعم الإنساني الذي أرسلته فنزويلا إلى فلسطين عن طريق مصر.

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وقف فوري لإطلاق النار في غزة

وذكر المتحدث أن اللقاء تناول الجهود المبذولة من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والتحرك لمحاسبة إسرائيل على جرائمها أمام القضاء الدولي، حيث اتفق الطرفان على ضرورة عدم إفلات إسرائيل بهذه الجرائم التي تُشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

كما عبّر الطرفان عن إدانتهما الشديدة لتصريحات وزير التراث الإسرائيلي حول احتمال استخدام السلاح النووي، حيث أعرب أبو الغيط عن ضرورة انتباه العالم لما تكشفه هذه التصريحات عن طبيعة العقلية والأيديولوجية بالغة التطرف التي يتبناها من يحكمون إسرائيل اليوم.

السلم والأمن العالمي

وأضاف رشدي أن الطرفين اتفقا خلال اللقاء على أن استمرار الحرب في غزة يُمثل خطرًا شديدًا على السلم والأمن العالمي، ومن ثمّ فالأولوية اليوم تتمثل في إيقاف هذه الحرب الغاشمة التي لا تهدف سوى الانتقام والعقاب الجماعي لأكثر من 2 مليون فلسطيني في غزة، ولن تجني إسرائيل من ورائها سوى المزيد من الكراهية التي قد تستمر لأجيال قادمة.