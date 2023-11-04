السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

أبو الغيط: من دون هدنة إنسانية ستواجه غزة المجاعة والإبادة

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، فيتو

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، أن استمرار المعارك والهجمات الإسرائيلية، فضلًا عن القصف الجوي والحصار يُفاقم من الوضع الإنساني في غزة على نحو مروّع وبما يُمكن وصفه فعليًا بحرب إبادة وتطهير عرقي لمئات الآلاف من الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن غالبية السكان تعيش على لتر واحد من المياه لكافة الأغراض، وأحيانًا يشرب الناس من الآبار غير الصحية ولا يحصل الناس على مياه الشرب، فيما متوسط ما يستهلكه الإنسان نحو 140 لترًا.. وذلك بعد تم تدمير أغلب محطات التحلية، أو توقفت هذه المحطات عن العمل بسبب عدم وجود الوقود. 
ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي عن الأمين العام عن أبو الغيط قوله إن هذا الوضع يخلق أزمة صحية كبرى ويزيد من احتمالات انتقال الأمراض المُعدية، الأمر الذي يفاقمه خروج عدد من المستشفيات والوحدات الصحية عن الخدمة، وما نتابعه من انهيار القطاع الصحي في غزة بعد نفاذ وقود المولدات، وكنتيجة لاستهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي لم تسلم من ضرباتها حتى سيارات الإسعاف في انتهاك صارخ لأبسط قوانين الحرب. 
ووجه أبو الغيط نداءً إلى عاجلًا إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالعمل على وقف العدوان فورًا وفرض هدنة إنسانية لإدخال المواد الضرورية من أجل انقاذ حياة مئات الآلاف من السكان، مُشددًا على أن المجاعة صارت احتمالًا قريبًا، خاصة وأن 1.2 مليون إنسان في غزة كانوا يعانون بالفعل من انعدام الأمن الغذائي قبل العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع وبعد 17 سنة كاملة من الحصار، وأن كافة السكان اليوم يواجهون خطر المجاعة ولا يعرفون كيف يحصلون على وجبتهم القادمة.
وأوضح جمال رشدي أن أرقام الشاحنات التي تدخل من معبر رفح لا زالت أبعد بكثير عن المطلوب لتفادي الأزمة الإنسانية، مُضيفًا أن صعوبات كبيرة تواجه عمليات توزيع المواد الإغاثية والغذاء حتى بعد دخولها للقطاع بسبب عدم وجود وقود، وكنتيجة لاستمرار القصف الإسرائيلي الذي لا يترك ملاذًا آمنًا للسكان في غزة، في شمالها أو جنوبها، الأمر الذي يحتم فرض الهدنة الإنسانية من أجل انقاذ المدنيين وسط جحيم المعارك وخطر المجاعة المُحدقة.

Advertisements

كتائب القسام توقف تقدم قوات الاحتلال في الهجوم البري على غزة

3 رسائل هامة من السيسي للمديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي، دعم غزة الأبرز


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أبو الغيط غزة ​اجتماع اممي بشان فلسطين

مواد متعلقة

كتائب القسام توقف تقدم قوات الاحتلال في الهجوم البري على غزة

حزب الغد: جرائم إسرائيل فى غزة تجاوزت الحدود

مديرة برنامج الغذاء العالمي تشكر مصر على دورها في دعم أهالي غزة

الأكثر قراءة

أبكى الكنيست ومنعت إسرائيل نشره، آخر لحظات جنود الاحتلال قبل تدمير المدرعة نمر (فيديو)

كتائب القسام تهاجم قوات إسرائيلية وتقتل 5 جنود

رسالة قوية من ملك الأردن للقادة العرب بشأن مجازر الاحتلال في غزة

أول تعليق من تركيا بعد استدعاء سفيرها لدى تل أبيب

انقلاب سيارة محملة بأسماك على طريق السويس (فيديو)

لماذا خفضت فيتش التصنيف الائتماني لمصر فى هذا التوقيت؟ خبير يوضح الأسباب

غيابات الطلائع أمام الإسماعيلي وبسيوني يحدد مصير جودوين

بعد تسريب وثيقة سرية تكشف استعداد جيشها للحرب، وزير خارجية دولة عربية يحذر من اشتعال المنطقة

Advertisements

منوعات

المزيد

الوصايا العشر للنجاة من تلوث الهواء

150 ألف منزل في الظلام، رعب في بريطانيا بسبب "سياران"

دراسة حديثة تكشف تصميم جسم نجم البحر

زئير الشمس، زقزقة الأرض، وكالة ناسا تجمع أصوات الكواكب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 4-11-2023 في مصر

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 4-11-2023

أسعار الشوفان اليوم السبت 4-11-2023 بالأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 4-11-2023

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي في شهر نوفمبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برغم مرارته، فوائد الصبر في حياة الإنسان وعواقبه

الإفتاء توضح حكم ممارسة مهنة العلاج الطبيعي وضوابط ذلك

تفسير رؤية السحر في المنام وعلاقته بالمكر والخداع والسلوكيات الفاسدة

المزيد
الجريدة الرسمية