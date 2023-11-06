الإثنين 06 نوفمبر 2023
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حوادث

المرور يعيد فتح طريق القطامية - العين السخنة بعد تلاشي الشبورة

المرور يعيد فتح طريق
المرور يعيد فتح طريق القطامية -العين السخنة بعد تلاشى الشبور

أعادت الإدارة العامة للمرور، فتح طريق العين السخنة -القطامية الصحراوى بعد تلاشى الشبورة وسط تواجد الخدمات منعا لوقوع أى حوادث مرورية، ووضوح الرؤية، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

 

حالة الطرق اليوم، كوبرى 15 مايو والطريق الدائري الأكثر زحاما

المرور تقرر فتح الطريق الدائرى الأوسطى بعد انخفاض مستوى الشبورة


وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين، بالطرق السريعة، وأهابت بتوخى الحذر اثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث. 
 

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الادارة العامة للمرور طريق العين السخنة طريق العين السخنة -القطامية الصحراوى

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