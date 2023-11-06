الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

حالة الطقس غدا الثلاثاء 7-11-2023 في مصر

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء  ليسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 6-11-2023 فى مصر

حالة الطقس اليوم الإثنين 06-11-2023 في مصر

 وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على سيناء، لطيف ليلا.

Advertisements

وأعلنت هيئة الارصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا فى الساعات المتأخرة من الليل وأول الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.


طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس غائم  على القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب  الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)
 

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الغلاف الجوى وهى:


اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس(مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء)

 

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء


مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.


الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلي سطح الأرض  ويرفع نسبة رطوبة الهواء. 
 

تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية الطقس غدا الطقس

مواد متعلقة

أمطار رعدية اليوم على هذه المناطق

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 6-11-2023 فى مصر

حالة الطقس اليوم الإثنين 06-11-2023 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 06-11-2023 في مصر

انخفاض الحرارة 4 درجات مئوية بدءا من الخميس المقبل

تصل لحد الضباب، الأرصاد تحذر من الشبورة على هذه الطرق غدًا

أمطار رعدية على هذه المناطق، الأرصاد تعلن طقس الغد

حار وشبورة تصل إلى حد الضباب، الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

الأكثر قراءة

مجلس الوزراء يعلن الاستجابة لمتطلبات عدد من المصانع القائمة وتوسعاتها ببورسعيد

موعد ومكان جنازة ليلى صديق طليقة مدحت صالح

عليه العوض في الفن المصري، ماجدة خير الله توجه رسالة للمدافعين عن بيومي فؤاد

السيسي: رغم التحديات والظروف الصعبة التى تواجه المنطقة لم ندخر جهدا لدعم جنوب السودان

نهائي الدوري الأفريقي، ندالا حكما لمباراة الوداد المغربي وصن داونز

51 عامًا على عرض فيلم أنف وثلاث عيون.. أثار أزمة رقابية مدوية وأغضب إحسان عبد القدوس من توفيق الحكيم

كواليس الجلسة الأخيرة بين مسؤولي نادي الزمالك وفتوح (فيديو)

الإعدام شنقا لمتهمين والمشدد 15 سنة لسيدة في قضية طبيب الساحل

Advertisements

منوعات

المزيد

اليوم، دونالد ترامب يمثل أمام المحكمة بتهمة الاحتيال

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

فوز هتلر بالجائزة الأولى في حفلة عيد الهالوين

مزاد علني لبيع أغلى ماسة في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض سعر الطماطم في سوق العبور

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي مقابل الجنيه اليوم الإثنين 6-11-2023

أسعار الدواجن والبيض اليوم، ارتفاع سعر الفراخ البيضاء خارج المبادرة الحكومية

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 6-11-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

6 نصائح من جهاز حماية المستهلك للشراء في الجمعة البيضاء (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء إنجاب الولد، 25 دعاء للرزق بالمولود الذكر

تفسير رؤية المسدس في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشاكل ومساعدة المحتاجين

الإفتاء توضح كيف حث الشرع الشريف على الصبر على البلاء وإن طال وقته

المزيد
الجريدة الرسمية