الإثنين 06 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

طائرة إندونيسية تستعد لتسليم الهلال الأحمر المصري مساعدات إغاثية لغزة

الهلال الأحمر المصرى،
الهلال الأحمر المصرى، فيتو

  قال رئيس قسم العلاقات الدولية بالشرطة الإندونيسية كريشنا مورتي اليوم الإثنين إن الهلال الأحمر المصري سيتسلم الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية الإندونيسية لتوزيعها على المحتاجين في قطاع غزة المحاصر.

المساعدات الإنسانية 

ونقلت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية عن مورتي قوله:"بعد وصولها إلى مصر،سيتلقى الهلال الأحمر مساعداتنا الإنسانية"، مشيرا إلى أن الوزن الإجمالي للمساعدات يقدر بنحو 26.5 طن.

وأوضح أن المساعدات تشمل 100 خيمة تتسع لخمسة آلاف شخص، وألف بطانية شتوية، وغذاء وأدوية ومستلزمات صحية ومقطرات مياه وأدوات جراحية بسيطة.

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التنسيق الجيد بين الشرطة الوطنية ووزارة الصحة

وأضاف أن هذه المساعدات الإنسانية المقدمة من الحكومة الإندونيسية كانت متاحة بفضل التنسيق الجيد بين الشرطة الوطنية ووزارة الصحة.

ومن ناحية أخرى، كشفت وزارة الصحة أن الإمدادات الطبية التي تم تسليمها للفلسطينيين في غزة عبر مطار العريش الدولي في مصر، تزن سبعة أطنان حيث تضمنت هذه المساعدات مجموعات جراحية بسيطة ومكملات غذائية للنساء الحوامل والأطفال الصغار، بحسب سومارجايا، رئيس مركز الأزمات التابع للوزارة.

طائرة مستأجرة من طراز إيرباص A330

وتم نقل طرود المساعدات، التي يبلغ وزنها 26.5 طن، إلى مصر على متن طائرة مستأجرة من طراز إيرباص A330 أقلعت من مطار سوكارنو هاتا الدولي في تانجيرانج بمقاطعة بانتن في وقت مبكر من اليوم الاثنين.

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غزة أندونيسيا رفح العريش مساعدات

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