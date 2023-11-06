بالتنسيق مع أمريكا وإسرائيل، تفاصيل الإنزال الجوي الأردني لتقديم إمدادات طبية لأهل غزة (صور)

قال مسؤول أمريكي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن عملية إنزال المساعدات الطبية التي نفذها الجيش الأردني لمشفاه في قطاع غزة، اليوم الاثنين، قد تمت بالتنسيق مع الولايات المتحدة وإسرائيل، ولم يقدم المسؤول الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته أي تفاصيل إضافية.

حقيقة الإنزال الأردني في غزة

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أعلن في منشور على منصة "إكس" أن أفرادا من سلاح الجو الأردني تمكنوا من إنزال مساعدات طبية عاجلة في منتصف الليل للمستشفى الميداني الأردني في غزة.

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وفي وقت لاحق أصدر الجيش الأردني بيانا أوضح فيه أنه تم إنزال مساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني بغزة بواسطة مظلات.

وأشار البيان إلى أن الإمدادات في المستشفى "أوشكت على النفاد نظرا لتأخر إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح".

وذكر ملك الأردن في صفحته "بحمد الله تمكن نشامى/ رجال سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة. هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة.

وتابع:" سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين".

لقاء ملك الأردن بوزير الخارجية الأمريكي

وجاء إعلان الملك عبد الله الثاني عن إيصال المساعدات جوا إلى المستشفى العسكري في القطاع، بعد لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي شارك في اجتماع عمان - غزة، بمشاركة وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات وقطر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أكد خلال لقائه بلينكن، السبت الماضي، ضرورة وقف الحرب على غزة وفرض هدنة إنسانية لاستدامة وصول المساعدات إلى القطاع وضمان عدم إعاقة عمل المنظمات الإنسانية الدولية.

كما دعا إلى تكثيف الجهود الدولية لإيصال الغذاء والمياه والدواء والوقود إلى غزة دون انقطاع، ودعم المنظمات الإغاثية العاملة في القطاع، وأشار إلى أن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو العمل نحو أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، محذرا من أن الحلول العسكرية أو الأمنية لن تنجح.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية نقلا عن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله "قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي بإنزال مساعدات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني في غزة والذي أوشكت إمداداته على النفاد نظرا لتأخير إيصال المساعدات عبر معبر رفح".

وأضاف المصدر أن هذه الخطوة تأتي استمرارا لجهود الأردن بالوقوف بجانب "الأشقاء" في ظل الحرب على قطاع غزة. وأكد أن المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من نقص حاد في الإمدادات ويقوم بدوره الإنساني للتخفيف من معاناة السكان في القطاع.

وأعلن الأردن الأسبوع الماضي أنه استدعى سفيره لدى إسرائيل وطلب من السفير الإسرائيلي البقاء خارج البلاد احتجاجا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة قائلا إن الهجمات تقتل الأبرياء وتسبب كارثة إنسانية.

وقال مسؤولو الصحة في قطاع غزة إن أكثر من 9770 فلسطينيا قتلوا في الحرب التي بدأت عندما شنت حركة المقاومة الإسلامية المسلحة (حماس) هجوما مباغتا على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول مما أدى إلى مقتل 1400 شخص واحتجاز أكثر من 240 رهينة.