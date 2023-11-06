الوقوف دقيقة حداد على روح شهداء حرب أكتوبر في احتفالية بأسيوط

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعضاء جمعية المحاربين القدماء، الاحتفال احتفال ضحايا الحرب لتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من رجال القوات المسلحة والشرطة وذلك بمناسبة ذكرى يوم المحاربين القدماء والاحتفال بالذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، واللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط وفضيلة الدكتور الشيخ محمد عبداللطيف مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف أسيوط والأنبا يوأنس مطران الأقباط الارثوذوكس بأسيوط ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية بالمحافظة وأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة والمصابين والمحاربين القدماء.

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الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء

بدأت الاحتفالية بالاستماع إلى تلاوة بعض آيات من القرآن الكريم ثم عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد ثم الوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة ثم تم تكريم أسر بعض شهداء رجال القوات المسلحة والشرطة وبعض المحاربين القدماء ومصابي العمليات العسكرية وتوزيع الهدايا عليهم في ذكرى الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم والذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

منزلة الشهداء عند الله

وجاءت كلمة الشيخ محمد عبداللطيف والتي استعرض فيها فضل الشهادة ومنزلة الشهداء عند المولى عز وجل والتضحيات التي قدمها رجالنا البواسل في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن مشيدًا بدور الجيش المصرى على مر العصور وانتصاراته المتعددة التى حققها ضد المستعمرين، كما وجه الانبا يوأنس رسالة شكر وتقدير لشهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة ومصابي العمليات الحربية لافتًا إلى أهمية ومنزلة الشهداء ودورهم الهام في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن ضد أي اعتداء.

الفيلم التسجيلي صناع التاريخ

وتم خلال الاحتفال عرض للفيلم التسجيلي "صناع التاريخ" والذي يجسد ملامح من انتصارات حرب أكتوبر 1973.

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ووجه محافظ أسيوط – خلال كلمته - التحية لأسر شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة ولجميع مصابي العمليات العسكرية والحروب التي خاضتها مصر على مر العصور لتثبت للعالم أجمع أن مصر قوية برجالها وبجنودها لأنهم خير أجناد الأرض وقدموا أرواحهم فداء للوطن، مشيرًا إلى دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجميع قيادات الدولة والجيش لأسر الشهداء والمصابين والمحاربين القدماء تخليدًا لبطولاتهم التي يذكرها التاريخ وسيظل يذكرها على مر العصور، موجهًا الشكر لقائد المنطقة الجنوبية العسكرية ومدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب وضباط وصف وجنود القوات المسلحة والشرطة ولجميع الحضور مشيدًا بتضحياتهم من أجل الوطن وحفظ أمنه واستقراره.

مبادرة حياة كريمة

وأشار محافظ أسيوط إلى جهود التنمية التي تنعم بها محافظات الجمهورية وخاصة محافظة أسيوط التي حظيت بمشروعات قومية وتنموية في كافة القطاعات وتنمية قرى الريف المصرى التي تجري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تم ويجري خلالها تنفيذ 2000 مشروع تنموي وخدمي بتكلفة 44 مليار جنيه ب149 قرية بالمرحلة الأولى، مطالبًا الجميع بالالتفاف حول قائد مسيرة التنمية والتماسك صفًا واحدًا لمواجهة التحديات داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية جيشًا وشعبًا وقيادة وأن تنعم مصرنا الغالية بالتقدم والرخاء واستكمال الجمهورية الجديدة.

واكد محافظ أسيوط على أن الدولة حريصة على أحياء هذه الذكرى وتكريم أسر وأبناء الشهداء ومصابي العمليات العسكرية استكمالًا للدور المجتمعي للقوات المسلحة، قائلًا أن دماء شهدائنا البوايل كان لها الفضل في تحقيق التنمية الشاملة التي تنعم بها مصر الآن قائلًين "نموت نموت وتحيا مصر" مشيدًا بدور رجال الشرطة المدنية المخلصين ودورهم فى حفظ أمن البلاد الداخلي، مؤكدًا على دور القوات المسلحة في حماية الوطن والدفاع عنه وتحقيق التنمية في كافة المجالات ودعم مؤسسات الدولة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأشار مدير جمعية المحاربين القدماء – خلال كلمته - إلى أن احتفال اليوم هو تكريم لأنبل فئات الشعب من شهدائنا ومصابي العمليات العسكرية من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين سطروا بحروف من نور بطولات خالدة وستظل أرواحهم حية بيننا، ضحوا بأرواحهم فداءًا للوطن وحفاظًا على أمنه وسلامة أراضيه، لافتًا إلى الدعم الذى توليد الدولة لأسر الشهداء والمصابين وجهود جمعية المحاربين القدماء في رعاية أسر الشهداء والمصابين وتقديم كافة أوجه الدعم لهم، موجهًا تحية إعزاز وتقدير لأسر الشهداء ولجميع المصابين كما وجه الشكر لمحافظ أسيوط ولمساعد وزير الداخلية لوسط الصعيد ومدير الأمن لرعايتهم ودعمهم لتكريم أسر الشهداء في مختلف المناسبات.