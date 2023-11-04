مدير وحدة الإعاقة بمحافظة أسيوط: ندوات توعية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم





أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتلبية طلباتهم وفقًا للقانون والامكانات المتاحة خاصة مع الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا الملف الهام تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.

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وأشار محافظ أسيوط إلى متابعته المستمرة لهذا الملف الهام من خلال جولاته الميدانية واجتماعاته ولقاءاته الدورية والفعاليات التي يشهدها بما يتم تنفيذه من جهود ودعم للأشخاص ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة. جاء ذلك خلال لقاءه بكل من عبير عبدالغني مدير وحدة الإعاقة بديوان عام المحافظة، ومنار غالي مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة ونفيسة عبد السلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

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حيث تناول اللقاء استعراض ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من جهود وأنشطة وفعاليات بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن وخاصة ندوات التوعية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واسرهم والتي اقيمت في عدة قرى بمحافظة أسيوط.

تطوير الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة



ووجه محافظ أسيوط بتكثيف وتضافر الجهود المبذولة من مسئولي وحدة الإعاقة بالمحافظة لتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والاستماع لشكواهم وبحثها والرد عليها في أسرع وقت ممكن وهو ما تعمل عليه الوحدة بالتنسيق والتعاون مع الجهاز التنفيذي للمحافظة لافتًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات والمؤسسات والهيئات والمديريات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني المعنية في تقديم خدمات أفضل للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة بكافة القطاعات مشيدًا بالمواهب والامكانات المختلفة لدى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المجالات المختلفة والتى يجب تشجعيها وتكريمها والاهتمام بها وتقديم الدعم اللازم لها.



واستعرضت مدير وحدة ذوى الاعاقة، ابرز فعاليات وانشطة الوحدة ومنها المشاركة في ندوات توعية لذوي الإعاقة وأسرهم بعدد من القرى كـ (جرف سرحان بديروط، واولاد الياس والدوير بصدفا، ومركز ساحل سليم) بالتنسيق مع فريق إدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة وفرقة تحاليل طبية للمواطنين ضمن مبادرة 100 يوم صحة فضلًا عن عرض ما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة، كما تم مناقشة عدد من الحلول العاجلة لبعض الشكاوى وطلبات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

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