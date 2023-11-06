الإثنين 06 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الزراعة تتابع الاستعداد لزراعة القمح وتوفير التقاوى المعتمدة في المحافظات

قيادات الزراعة والاطمئنان
قيادات الزراعة والاطمئنان على توافر تقاوي القمح، فيتو

 أجرى الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بجولة ميدانية لمحافظات أسيوط وسوهاج وأسوان والوادى الجديد للاطمئنان على توزيع تقاوى القمح الجيدة المعتمدة وتوافرها منافذ البيع التابعة للوزارة، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف المتابعة الميدانية استعدادا لموسم القمح والتأكد من توفير التقاوي الجيدة المعتمدة 


وأكد إبراهيم أن التقاوى متوفرة طبقا للخريطة الصنفية وبأسعار مخفضة تنفيذا لتعليمات الوزير بالإضافة الى التعاون مع التحالف الوطنى في توفير تقاوى القمح لزراعة مليون فدان في كافة محافظات الجمهورية من خلال مبادرة "إزرع"

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وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد وجه قيادات الوزارة وجميع مسئوليها بالمحافظات برفع درجة الاستعداد القصوى لموسم زراعة القمح من خلال تكثيف برامج التوعية للمزارعين وتوفير التقاوى الجيدة المعتمدة وخدمات الميكنة الحديثة والارشاد الزراعى والبحوث والتواصل المستمر من أجل زراعة المساحات المستهدفة والأساليب العلمية وباستخدام التقاوى طبقا للخريطة الصنفية وكذلك تنفيذ الحقول الإرشادية المستهدفة  والمتابعة مع الفلاحين قبل موسم زراعة القمح، بنشر الخريطة الصنفية لتوعية الفلاح بالأصناف التى تجود في أرضه والتي تناسب كل منطقة بهدف تعظيم الإنتاجية حسب نوع التربة والتغيرات المناخية، وبالتالى أصبح كل فلاح ملتزما بزراعة الصنف الذى يصلح فى أرضه.

كما قامت الوزارة بنشر الخريطة الصنفية لمحصول القمح لموسم 2023/2024
وجاءت على النحو التالي 
محافظات الوجه البحري بورسعيد - الإسماعيلية - السويس – دمياط - الدقهلية – الشرقية – الغربية - كفر الشيخ - البحيرة – الإسكندرية – المنوفية – القليوبية تزرع أصناف مصر 3- مصر 4- جيزة 171 – سخا 95 – سخا 96 سدس 14- سدس 15

الجيزة تزرع أصناف مصر 3- مصر 4 - جيزة 171– سخا 95 – سخا 96 - سدس 14- سدس 15

الفيوم تزرع أصناف   مصر 1- مصر 3- مصر 4 - جيزة 171 – سخا 95 – سخا 96 - سدس 14- سدس 15 - بني سويف 5 – بنى سويف 7.  

محافظات مصر الوسطى بني سويف – المنيا تزرع أصناف مصر 1- مصر 3 - مصر 4 - جيزة 171 – سخا 95 – سخا 96 - سدس 14- سدس 15 – بني سويف 5 – بنى سويف 7  

محافظات مصر العليا أسيوط - سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان - الوادي الجديد تزرع أصناف مصر 1 – مصر 3- مصر 4 - جيزة 171– سخا 95 – سخا 96 - سدس 14- سدس 15 - جميزة 11 – سدس 12– بني سويف 5 – بنى سويف 7

الأراضي المستصلحة حديثًا في الدلتا الجديدة – مستقبل مصر شرق العوينات - توشكي تزرع أصناف مصر 1 – مصر 3- مصر 4– جيزة 171 – سخا 95 – سدس 14- سدس 15 - بني سويف 5 – بنى سويف 7

الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي أسيوط تقاوي القمح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى موسم القمح

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