دولة عربية ترصد 23 هزة أرضية

أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، اليوم الاثنين، رصد 23 هزة أرضية، 12 داخل الأراضي العراقية، و11 هزة داخل إيران.

خارطة النشاط الزلزالي في العراق

وأصدر قسم الرصد الزلزالي تقريرا شهريا يتعلق بالنشرة الزلزالية وخارطة النشاط الزلزالي في العراق والمناطق المجاورة لشهر أكتوبر.

شبكة الرصد الزلزالي العراقية

وذكر البيان أن العدد الإجمالي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية خلال شهر أكتوبر، بلغ 23 هزة أرضية، داخل العراق وإيران.

نشاط الهزات الأرضية

وأشار البيان حسب وكالة الأنباء العراقية إلى أن نشاط الهزات الأرضية تركز بشكل واضح داخل العراق في محافظة ديالى ومحافظتي أربيل والسليمانية.

جدير بالذكر أن حذر عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، من حدوث زلزال مدمر في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بسبب قصف جيش الاحتلال غزة بأطنان من القنابل، ليؤكد هوجربيتس أن القصف الإسرائيلي الغاشم، سيؤدي لتسريع حدوث زلزال مدمر كبير.

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زلزال مدمر يضرب المنطقة قريبًا

وعن الزلزال المدمر، كشف العالم الهولندي فرانك هوجربيتس أن الزلزال المدمر سيحدث على طول البحر الميت، ووصف قصف الاحتلال لغزة بكميات ضخمة من القنابل بأنه "غباء الإنسان"، الذي سيسرع من وتيرة حدوث الزلزال في المنطقة.

وعن توقعات فرانك هوجربيتس عن الزلزال المدمر المقبل، قال: "وعلى العالم أن يجبر إسرائيل على وقف هذا الجنون. وبصرف النظر عن #الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، فإن هذا القصف سيكون له في النهاية تأثير زلزالي كبير على المنطقة وسيؤدي إلى تسريع حدوث زلزال كبير على طول البحر الميت. غباء الإنسان"