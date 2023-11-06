الإثنين 06 نوفمبر 2023
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محافظات

مطار العريش يستقبل طائرتين من الكويت واليونان تحملان مساعدات إغاثية لغزة

مطار العريش, فيتو
مطار العريش, فيتو

استقبل مطار العريش الدولي بمحافظة شمال سيناء طائرتين من دولة والكويت واليونان تحمل عدد من المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة تمهيدا لتسليمها للهلال الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة.

وأكد مصدر فى الهلال الأحمر المصرى فى مطار العريش، أنه جار إفراغ الطائرات من المساعدات الطبية والغذائية تمهيدا لنقلها إلى مخازن الهلال الأحمر فى العريش، ومن ثم التجهيز لنقلها إلى معبر رفح البري، لتسليمها للهلال الأحمر الفلسطينى.

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وكان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني هما الجهتين الوحيدتين المسئولتين عن التنسيق لدخول المساعدات إلي قطاع غزة.

ولفت المحافظ إلي تخزين المساعدات التي تصل إلي المحافظة في 7 مخازن مؤمنة، وفي أماكن وسيطة لسهولة نقلها إلي معبر رفح البري، لافتا إلي تخزين الأدوية التي تحتاج إلي التبريد أو التجميد والتي وصلت علي متن 8 طائرات من دول ومنظمات في المخازن الاستراتيجية لمديرية الصحة بالمحافظة، مؤكدًا وجود عدة انساق لتخزين تلك الأدوية وأن المخازن المحددة تكفي لأضعاف تلك الكميات.

وقال المحافظ إنه خلال الحرب علي غزة في عام 2008 كان يتم إدخال من 60 إلي 80 شاحنة مساعدات، بينما في الحرب الحالية لا يوجد تدفق لشاحنات المعونات بسبب الإجراءات التنسيقية يفي احتياجات قطاع غزة.
 وأكد محمود عبد الرؤوف، من الهلال الأحمر المصري، علي أن المتطوعين بلغ 620 متطوعا من شمال سيناء، و62 متطوعًا من المركز العام، نفذوا 60 ألف ساعة تطوع منذ بداية الأحداث في غزة، بجانب 30 معدة وسيارة تعمل علي مدار الساعة. 

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