إسرائيل تضرب نفسها، فشل القبة الحديدية يثير السخرية، ونشطاء: "القبة الحديدية لذيذة وطرية"

القبة الحديدية، أثار سقوط أحد صواريخ القبة الحديدية على أحد المستوطنات في تل أبيب حالة من الذهول والاندهاش بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنها إحدى المعجزات، أن يسقط صاروخ القبة الحديدة على تل أبيب، ما يؤكد فشل القبة الحديدية.

فشل القبة الحديدية يتصدر التريند

فشل القبة الحديدية دفع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لتدشين هاشتاج "القبة الحديدية"، الذي تصدر تريند مصر على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبروا من خلاله على سعادتهم لخطأ القبة الحديدية في تحديد هدفها، وسقوط الصاروخ على وحدة سكنية في أحد المستوطنات، بعد فشله في اعتراض صاروخ للمقاومة الفلسطينية.

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صاروخ القبة الحديدية يضرب تل أبيب، فيتو

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تعليق وسائل الإعلام العبرية عن صاروخ القبة الحديدية: "القبة الحديدية تعمل لصالح الفلسطينيين ضدنا بشكل متتالي. وأمس سقط صاروخ حديدي على تل أبيب بعد عملية اعتراض فاشلة".

فشل القبة الحديدية معجزات تصنعها دماء أطفال غزة

علق الدكتور عمار علي حسن على إخفاق القبة الحديدية فقال: "صدق الفلسطينيون حين هتفوا ساخرين: "القبة الحديدية.. لذيذة وطرية" ففضلا عن أنها لم تعد قادرة على صد كل صواريخ المقاومة، فها هي تخطئ الليلة وتضرب هي بنفسها تل أبيب. ألم أقل لكم إنها معجزات تصنعها دماء أطفال غزة الصابرة."

• عاجل لقطات تظهر فشل إطلاق صاروخ تامير الاعتراضي التابعة لمنظومة القبة الحديدية الاسرائلية 🇮🇱 pic.twitter.com/j8ryWDzmRm — الدفاع العربي Defense Arab (@defensearab) November 5, 2023

وقالت الصين بالعربية: "عمل غير طبيعي لصاروخ القبة الحديدية الإسرائيلية. بعد الإطلاق، يدور الصاروخ الدفاع الجوي ويعود فوق رؤس من يحميهم. لقد تحول بالفعل إلى صاروخ فلسطيني."

صواريخ القبة الحديدية، فيتو

ورد صابر الغزاوي قائلًا: "أمس بعد خطأ القبة الحديدية شفت آيه من القرآن الكريم وعيني دمعت من عظمة كلام الخالق سبحانه.. {فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار﴾.



وقال تركي الشلهوب: "بسم الله القاهر القوي صاروخ ثاني من صواريخ القبة الحديدية يسقط فوق مستشفى "آساف هروفيه" داخل الأراضي المحتلة خلال محاولة اعتراض صاروخ من غزة."

القبه الحديديه تستهدف تل أبيب نفسها

أما ناصر الخردالة فقال: "أهم ما يقلق جيش الإحتلال هو ما حدث للقبة الحديدية.. ففي تل أبيب أصبحت القبة الحديدية تستهدف تل أبيب نفسها.. أيضا من جنوب لبنان أطلقت صواريخ كاتيوشا تجاه كريات شمونة والقبة الحديدية لم تعمل.. وواضح أن المنظومة تم اختراقها وانقلب السحر على الساحر.. تطور نوعي واختراق إلكتروني.. صاروخ القبة الحديدية أصبح ايضا يستهدف الكيان"

🔴🔴🔴 عاجل



مقطع متداول الان لصاروخ القبه الحديدية الاسرائيلي اصابه عطل وضرب منطقة سكنيه هناك… pic.twitter.com/GEOarNezVF — MOATH | معاذ (@M0ATH) November 5, 2023



وعلقت شيخا قائلة: "هذه أحلى معجزة بعد سقوط أحد صواريخ القبة الحديدية على منزل داخل الأراضي المحتـلة، سقوط صاروخ آخر من القبة الحديدية فوق مستشفى "آساف هروفيه" داخل الأراضي المحـتلة خلال محاولة اعتراض صاروخ من غـزة. كوهين هيلاقيها منين ولا منين؟!"

اختراق منظومة الدفاع الجوي للاحتلال

ورد قتيبة ياسين فقال: "بعض صواريخ نظام القبة الحديدية الإسرائيلية تفشل في عملية الإطلاق، وتسقط في تل أبيب هذه ليست المرة الأولى وتكرار الأمر بالتأكيد يؤدي إلى سقوط قتلى لكن إسرائيل تتكتم ولا تعلن عن ذلك، لا عن إطلاق فاشل ولا عن ضحايا هذا الإطلاق الفاشل"

فشل منظومة القبة الحديدية، فيتو

وعلق محمد صالح الأستاذ قائلًا: "بعد إتمام شهر منذ تنفيذ عملية طوفان الأقصى ماذا حصل عسكريا ضد جيش الاحتلال الصهيوني وللأسف لا يكشفها الإعلام فشل أمني واستخباري، تدمير دبابة الميركافا، عدم القدرة على تنفيذ عملية برية، الأهم عسكريا هو القدرة على إختراق منظومة الدفاع الجوي التي تسمى القبة الحديدية وهو مفتاح هزيمة العدو الصهيوني أن تدمر قدرته على الحماية وفقدانه الغطاء الجوي، وسياسيا أصبحت الانقسامات الصهيونية حادة جدا، نتنياهو يرمي مسؤولية الهزيمة على القادة العسكريين ثم يعتذر وبعد ذلك يرمي التهمة على جيش الإحتياط هذا الكيان الهش في طريقه إلى الهزيمة ولكن يجب استمرار الحرب لأطول فترة ممكنة".