السبت 04 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزير الصحة: وجدنا أطفالا مصابين بشظايا في المخ تؤثر على الحركة والإدراك من مصابي غزة

د. خالد عبد الغفار
د. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان،فيتو

 كشف الدكتور خالد عبد الغفار  وزير الصحة والسكان تفاصيل الحالات الطبية للمصابين من أهالي غزة الذين تم استقبالهم في مصر لتلقي العلاج.

 

تفاصيل استقبال وعلاج مصابي قطاع غزة

 وأضاف وزير الصحة في مؤتمر صحفي في مستشفى العريش لكشف عن تفاصيل علاج المصابين من أهالي غزة، أن هناك أطفالا مصابين بشظايا في المخ تؤثر على الإدراك والحركة وحالات بتر وتهتك في الأنسجة الداخلية والكبد والكلى وهي حالات في منتهى الصعوبة ويتم التعامل معها من خلال الأساتذة والاستشاريين بوزارة الصحة.

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 ويعقد الدكتور خالد عبدالغفار  وزير الصحة والسكان،  مؤتمرا صحفيا،  اليوم السبت، من داخل مستشفى العريش العام، لتوضيح تفاصيل التعامل مع المصابين من الأشقاء الفلسطينيين الذين تم استقبالهم على مدار الـ3 أيام الماضية، لتلقي العلاج في مصر.

وجاء ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم أوجه الرعاية الصحية والإسعافية، للأشقاء القادمين من قطاع غزة، توجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، صباح اليوم  السبت، إلى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء،  لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للأشقاء الفلسطنيين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه من المقرر تفقد الوزير لعدد من المستشفيات في مدينة العريش، والمناطق المجاورة لها، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، والتأكد من توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية، وفصائل الدم، وتفقد نقاط الإسعاف، والعيادات المتنقلة المتمركزة في محيط العريش.
 

جولة وزير الصحة بمستشفيات العريش 

ويرافق الوزير خلال الجولة، الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي، والدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد النادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.

 

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