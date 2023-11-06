إحالة تشكيل عصابى تخصص في سرقة مهمات حكومية بمخزن خردة بالعجوزة للمحاكمة

أحالت النيابة العامة بالجيزة تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة مهمات حكومية بمخزن خردة بالعجوزة للمحاكمة الجنائية.



وطلبت النيابة العامة في وقت سابق بسرعة إجراء التحريات لكشف ملابسات الجريمة وبيان وجود وقائع سرقة أخرى من عدمه.

وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية في تحقيقات النيابة بتحصلهم على المضبوطات من مخزن بمنطقة العجوزة، لتسليمها لمالك مخزن خردة لتصريفها بالاتفاق مع أمين المخزن المهمات الحكومية اشراء تلك المضبوطات.

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وتبين من التحقيقات أن تلك المضبوطات "مهمات حكومية" ومودعة بالمخزن لطرحها بمزادات عامة "عهدة أمين المخزن ".



القبض على سائق وعاملان بحوزتهم 10 عامود إنارة

كانت البداية عندما القت الأجهزة المختصة القبض على سائق وعاملان بحوزتهم 10 عامود إنارة منها 3 سليم والباقى مقطع لأجزاء ومجموعة من الكابلات الكهربائية طولها 200 متر تقريبًا وسور حديدى بطول 5 أمتار وعربة يد حديدية محملة بعدد 2 أسطوانة غاز وأوكسجين بلمبة التقطيع – 80 ماسورة مختلفة الأحجام وزنوا 150 كيلو جرام.

وتم ضبط (شخصين- لهما معلومات جنائية) لقيامهما باستيقاف طالبين كرهًا عنهما وتهديدهما بسلاح أبيض "سنجة " وإحداث إصابة أحدهما والإستيلاء على هاتفه المحمول ومبلغ مالى، كما إستوليا على الدراجة الهوائية من الثانى ولاذا بالهرب وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وضبط بحوزتهما الدراجة الهوائية المستولى عليها والسلاح الأبيض المستخدم والهاتف المحمول والمبلغ المالى المستولى عليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.