الخميس 02 نوفمبر 2023
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حوادث

إحالة عصابة الزيت والسكر للمحاكمة الجنائية في الجيزة

إحالة المتهمين للمحاكمة،
إحالة المتهمين للمحاكمة، فيتو

 أحالت النيابة العامة بالجيزة تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواد الغذائية بأسلوب انتحال الصفة إلى المحاكمة الجنائية.


وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق أنهم يقومون بسرقة المواد الغذائية بأسلوب انتحال الصفة وقاموا بارتكاب واقعتين سرقة.

 

وأضاف المتهمون في أقوالهم أنهم كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فـى سرقة تجار المواد الغذائية والزيوت بأسلوب انتحال الصفة.

 

وكشف المتهمون خطتهم لتنفيذ الجريمة، حيث يقوم اثنين منهم باستدراج تجار المواد الغذائية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى والاتفاق معهم على التقابل وشراء بعض منتجاتهم، وعقب وصولهم يقوم باقى المتهمين بالاستيلاء على المواد الغذائية وتفريغها بمخزن خاص بأحد المتهمين في منطقة أكتوبر.

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وطالبت النيابة العامة في وقت سابق بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع سرقة أخرى مماثلة من عدمه.

 

سرقة المواد الغذائية بأسلوب انتحال الصفة

البداية كانت بتلقي جهات التحقيق بلاغ بقيام 4 أشخاص بارتكاب واقعة سرقة  210 كرتونة زيت طعام - 2 هاتف محمول من مندوب بشركة مواد غذائية وسائق بذات الشركة، وكذا واقعة سرقة 8 أطنان أرز من مالك مضرب أرز وسائق طرفه، وبحوزتهم 3 طبنجات صوت – سيارة ميكروباص.

عقب تقنين الإجراءات تم القبض عليهم، وبمواجهتهم أرشدوا عن جميع المسروقات بالمخزن المشار إليه، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.

 

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