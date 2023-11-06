الإثنين 06 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

بيان عاجل للحكومة بشأن وجود عجز في المخزون الاستراتيجي للسلع

السلع , فيتو
السلع , فيتو

 رصد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء تداول صفحات التواصل الاجتماعي، منشورًا منسوبًا لمجلس الوزراء يحذر من عجز المخزون الاستراتيجي للسلع ودخول مصر في أزمة غذائية نتيجة تداعيات الأحداث التي تشهدها المنطقة ويطالب المواطنين بضرورة تخزين السلع الغذائية تحسبًا لتفاقم الظروف القائمة، وقد تم نفي تلك الأنباء تمامًا.

مجلس الوزراء: المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية آمن ويكفي الاحتياجات لعدة أشهر مقبلة

وأكد مجلس الوزراء أنه لا صحة لعجز المخزون الاستراتيجي للسلع ودخول مصر في أزمة غذائية نتيجة تداعيات الأحداث التي تشهدها المنطقة أو مطالبة المواطنين بضرورة تخزين السلع الغذائية تحسبًا لتفاقم الظروف القائمة، وأن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر عن مجلس الوزراء، مشددًا على توافر كافة السلع الغذائية بجميع أنواعها بشكل طبيعي، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميًا بجميع الأسواق بكافة محافظات الجمهورية تلبية لاحتياجات المواطنين، مُشيرًا إلى أن  المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية آمن ويكفي الاحتياجات لعدة أشهر مقبلة.

مجلس الوزراء: الدولة قارة علي تجاوز تلك الأزمات 

 وشدد على قدرة الدولة على تجاوز تلك الأزمات، والحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة، من خلال توفير السلع الغذائية الآمنة والصحية للمواطنين  دون نقص أي سلعة من الأسواق.

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وناشد مجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

 

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المركز الإعلامي بمجلس الوزراء المخزون الاستراتيجي للسلع مجلس الوزراء السلع الغذائية

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