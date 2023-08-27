الأحد 27 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وزير التموين يعلن موقف المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين،فيتو

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن موقف المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية.

وقال الوزير بإن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي نحو 4.7 شهر والسكر حتى أبريل المقبل.

وأضاف وزير التموين أنه تم طرح  السكر في البورصة السلعية لبعض الشركات الصناعية حيث بلغ  سعر الطن  24.300 جنيه.

الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت

وفيما يتعلق بالزيت، أكد وزير التموين أن احتياطي الزيت يكفي نحو 6.7 شهور مشيرا إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية قامت من خلال ممارسة عالمية بشراء 125 ألف طن زيت يتنوع ما بين زيت عباد وزيت صويا لتكوين مخزون استراتيجي.

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جاء ذلك على هامش وضع  حجر أساس لإنشاء ثاني مخزن استراتيجي بمحافظة الأقصر ضمن المرحلة الأولى على مساحة 10 أفدنة واستثمارات 1.5 مليار جنيه يرافقه المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر والدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وصرح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بأن المخزن الاستراتيجي المقرر إنشاؤه بمحافظة الأقصر على مساحة 10 أفدنة وبحجم استثمارات تقرب من 1.5 مليار جنيه،سيخدم محافظة الأقصر وأكثر من 4 محافظات مجاورة.

ولفت إلى أن المستودعات الاستراتيجية هي أحد دعائم منظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي والتي تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع تامة الصنع والجاهزة للاستخدام لفترات طويلة، وتتميز تلك المستودعات بأن إنشاؤها وتشغيلها يتم وفق مواصفات فنية عالمية وتتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية عالية المستوى وذلك لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة من خلال الاستغلال الأمثل للمخزون ولضمان توفير بيئة مناسبة للحفاظ على تلك السلع من التلف أو الفقد أو الهدر وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن إنشاء مثل هذه المستودعات الاستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون السلعي للمنتجات على مدار العام وستحدث نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية.

 وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم إنشاء المستودعات الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات بجانب أيضا تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية على مدار العام حيث أن الهدف من إنشاء هذه المستودعات الاستراتيجية هو مضاعفة المخزون السلعي من سلع نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات وكذلك تقليل الفاقد والهالك من السلع النهائية / تامة الصنع وأيضا تقليل حلقات التداول وكذا لمراعاة التوزيع والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات ورفع كفاءة المخزون السلعى وضمان الحفاظ على جودته وسلامته بجانب متابعة المخزون السلعي من خلال الربط الإلكتروني لكافة المستودعات الاستراتيجية الأمر الذي يسهم في إمكانية التخطيط المستقبلي "المكاني" والزمني" للاحتفاظ بالسلع بشكل آمن كذلك العمل على سهولة التداول الداخلي والحفاظ على جودة السلع. 

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الإحتياطي الاستراتيجي من القمح الإحتياطي الإستيراتيجي من الزيت الهيئة العامة للسلع التموينية محافظة الأقصر وزير التموين

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