يوفنتوس يتقدم على فيورنتينا 0/1 في الشوط الأول بالدوري الإيطالي

تقدم فريق يوفنتوس على مضيفه فيورنتينا 0/1 في الشوط الأول من مباراة الفريقين التي تقام، مساء اليوم الأحد، على ملعب أرتيميو فرانكي معقل الفيولا، في الجولة الحادية عشر في الدوري الإيطالي.

سجل فابيو ميريتي هدف يوفنتوس في مرمى فيورنتينا في الدقيقة 10.

تشكيل يوفنتوس أمام فيورنتينا

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جاتي، بريمر، روجاني.

خط الوسط: مكيني، ميريتي، لوكاتيلي، رابيو، كوستيتش.

خط الهجوم: كين، كييزا.

تشكيل فيورنتينا ضد يوفنتوس

حراسة المرمى: تيراكيانو.

خط الدفاع: باريزي، مارتينيز، رانييري، بيراجي.

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خط الوسط: ارتور، ماندراجورا، باراك.

خط الهجوم: جونزاليس، كوامي، بلتران.

تطور في قضية بوجبا لاعب يوفنتوس



وذكرت الصحف الإيطالية أن عقوبة إيقاف بوجبا ستعلن في خلال 10 أيام، وسيكون أمام بوجبا 20 يوما للاتفاق مع هيئة مكافحة المنشطات حول عقوبة مخففة.

وأوضحت أن النجم الفرنسي الفائز بمونديال 2018، يواجه عقوبة الإيقاف 4 أعوام، وهناك مساعي للتوصل لاتفاق ودي بشأن تقليص العقوبة إلى عامين.

وأشارت الصحف الإيطالية إلى أنه حال فشل الاتفاق الودي، سيخضع بول بوجبا لجلسة استماع أخرى بعد 40 يوما.

واختتمت بأن هناك احتمال ضعيف للغاية بأن يفلت بوجبا من الأزمة بإيقاف 3 أشهر فقط، إذا أثبت أن تعاطيه العقار المنشط لم يكن مقصودا.

ويواجه بوجبا عقوبة الإيقاف لمدة 4 أعوام، والتي تهدد أيضا بفسخ تعاقده مع اليوفي، بسبب إيجابية عينة المنشطات العشوائية بعد مباراة بالدوري الإيطالي، في أغسطس الماضي.