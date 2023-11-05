الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

يوفنتوس يتقدم على فيورنتينا 0/1 في الشوط الأول بالدوري الإيطالي

يوفنتوس، فيتو
يوفنتوس، فيتو

تقدم فريق يوفنتوس على مضيفه فيورنتينا 0/1 في الشوط الأول من مباراة الفريقين التي تقام، مساء اليوم الأحد، على ملعب أرتيميو فرانكي معقل الفيولا، في الجولة الحادية عشر في الدوري الإيطالي.

سجل فابيو ميريتي هدف يوفنتوس في مرمى فيورنتينا في الدقيقة 10.

تشكيل يوفنتوس أمام فيورنتينا

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جاتي، بريمر، روجاني.

خط الوسط: مكيني، ميريتي، لوكاتيلي، رابيو، كوستيتش.

خط الهجوم: كين، كييزا.

تشكيل فيورنتينا ضد يوفنتوس

حراسة المرمى: تيراكيانو.

خط الدفاع: باريزي، مارتينيز، رانييري، بيراجي.

Advertisements

خط الوسط: ارتور، ماندراجورا، باراك.

خط الهجوم: جونزاليس، كوامي، بلتران.

تطور في قضية بوجبا لاعب يوفنتوس 


وذكرت الصحف الإيطالية أن عقوبة إيقاف بوجبا ستعلن في خلال 10 أيام، وسيكون أمام بوجبا 20 يوما للاتفاق مع هيئة مكافحة المنشطات حول عقوبة مخففة.

وأوضحت أن النجم الفرنسي الفائز بمونديال 2018، يواجه عقوبة الإيقاف 4 أعوام، وهناك مساعي للتوصل لاتفاق ودي بشأن تقليص العقوبة إلى عامين.

وأشارت الصحف الإيطالية إلى أنه حال فشل الاتفاق الودي، سيخضع بول بوجبا لجلسة استماع أخرى بعد 40 يوما.

واختتمت بأن هناك احتمال ضعيف للغاية بأن يفلت بوجبا من الأزمة بإيقاف 3 أشهر فقط، إذا أثبت أن تعاطيه العقار المنشط لم يكن مقصودا.

ويواجه بوجبا عقوبة الإيقاف لمدة 4 أعوام، والتي تهدد أيضا بفسخ تعاقده مع اليوفي، بسبب إيجابية عينة المنشطات العشوائية بعد مباراة بالدوري الإيطالي، في أغسطس الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

يوفنتوس فريق يوفنتوس فيورنتينا الدوري الإيطالي

مواد متعلقة

التشكيل الرسيمي لمواجهة يوفنتوس وفيورنتينا في الدوري الإيطالي

يوفنتوس يفوز على هيلاس فيرونا بهدف قاتل في الدوري الإيطالي

يوفنتوس يحسم كلاسيكو الدوري الإيطالي على حساب ميلان

الأكثر قراءة

شاهد الفيديو المتسبب في توقيع غرامة على أفشة من النادي الأهلي (فيديو)

أول رد فعل من بيومي فؤاد بعد تعرضه لهجوم حاد بسبب محمد سلام

كل ما تريد معرفته عن معتمد جمال المدير الفني الجديد للزمالك

تعرف على قيمة الغرامة المالية الموقعة على أفشة من الأهلي

أول قرار من معتمد جمال بعد تعيينه مديرًا فنيًا للزمالك

متحدث جيش الاحتلال: قسمنا غزة إلى شطرين ومستمرون في حصار القطاع

على مسئولية شوبير، إقالة أوسوريو من تدريب الزمالك وهذا البديل

عمرو أديب للحكومة: بيعوا القطارات والمطارات والمواني للقطاع الخاص، الدولة مدير فاشل (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

في ذكرى رحيله، أبرز قفشات الفنان حسن عابدين

إسرائيل تقتلع 70 شجرة زيتون عمرها أكثر من 100 سنة بالضفة الغربية

متحف شرم الشيخ يعرض قطعا أثرية للملك توت عنخ آمون

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 6-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 5-11-2023 في مصر

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الأحد 5-11-2023

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 5-11-2023 بالأسواق

ارتفاع سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في ختام التعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

30 يوما تحت القصف.. حصاد شهر على حرب غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تأسيا برسول الله، قنوت النوازل لنصرة أهل غزة وفلسطين

متى يستجيب الله دعاء الآباء على الأبناء ومتى لا يستجيب؟

ما حكم التقدم على الإمام الراتب في المسجد للصلاة؟.. الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية