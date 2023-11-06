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ثقافة وفنون

تامر حبيب يوجه رسالة لـ ويجز: ربنا يحبب فيك خلقه

ويجز، فيتو
ويجز، فيتو

وجه السيناريست تامر حبيب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رسالة لمطرب الراب ويجز، وذلك بعد حديثه خلال أحد اللقاءات التلفزيونية عن القضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال الإسرائيلي. 

تامر حبيب يوجه رسالة لويجز 

ونشر تامر حبيب صورة لـ ويجز وعلق عليها قائلا: "روح يا ابني، ربنا يحفظك ويحميك ويحبب فيك خلقه كمان وكمان". 

تصريحات ويجز 

وكان ويجز قال خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية: “من وجهة نظري مافيش حد يجي يكلمنا بقى أن أمريكا بلد حرية وديمقراطية وبتاع، لا لا، بالعكس، أنت بس بتحطني على خط أنا لازم امشي عليه عشان تبقى هي دي الحرية، وأول ما أطلع براه يبقى هو دا مش حرية ولا حاجة، نفس الحاجة أنت بتخاف من الناس المختلفة عنك، وبتخاف من أشكال الحياة اللي ممكن ماتبقاش واخدة نفس الشكل بتاعك”.

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وأضاف: “مثلا الاستخبارات الأمريكية (CIA) مش عارفة، وأنا اللي عارف إيه اللي بيحصل في غزة؟! لا هما مليون في المية عارفين اللي بيحصل في غزة، واللي بيحصل في غزة معمول حسابه ومعمول له خطة والجو جميل يعني، الناس دي عارفه كويس هي بتعمل ايه، وأدام الناس كلها، دا اللي أنا بتكلم فيه أنا دوري بقى كبني آدم إيه، أنا دوري أن أنا أوصل صوتي، وأتكلم وأقول على فكرة إحنا مش مغيبين أو عبط عشان نبقى عارفين أو حاجة زي دي تعدي علينا عادي”.

واختتم: "طبعا في ناس بتتفرج عليه ومصدقاه فتغيب يعني أكيد ما تقوليش آه غارات على غزة، وفي الآخر تجيب لي بيت واقف واخد طلقتين، يعني دا مش البيت اللي اتقصف، ودي مش الصورة الحقيقية".

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تامر حبيب الاحتلال الإسرائيلي القضية الفلسطينية ويجز مطرب الراب ويجز

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