أمريكا مش بلد الحرية والديمقراطية والمقاطعة سلاح قوي، أبرز تصريحات ويجز ضد إسرائيل

تصدر اسم مؤدي الراب الشاب أحمد علي الشهير بـ “ويجز”، مؤشرات البحث على موقع “جوجل”، وتريند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصريحاته المفاجئة عن القضية الفلسطينية، ومخطط الإحتلال الإسرائيلي.

وسط هذه التصريحات، كانت هناك العديد من القرارات التي أعلنها “ويجز”، ومنها مقاطعة منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل وهو ما ترصده “فيتو” خلال السطور التالية.

أمريكا مش بلد حريات

وقال ويجز خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية: «من وجهة نظري مافيش حد يجي يكلمنا بقى أن أمريكا بلد حرية وديمقراطية وبتاع، لا لا، بالعكس، أنت بس بتحطني على خط أنا لازم امشي عليه عشان تبقى هي دي الحرية، وأول ما أطلع براه يبقى هو دا مش حرية ولا حاجة، نفس الحاجة أنت بتخاف من الناس المختلفة عنك، وبتخاف من أشكال الحياة اللي ممكن ماتبقاش واخدة نفس الشكل بتاعك».

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وأضاف: “مثلا الاستخبارات الأمريكية (CIA) مش عارفة، وأنا اللي عارف إيه اللي بيحصل في غزة؟! لا هما مليون في المية عارفين اللي بيحصل في غزة، واللي بيحصل في غزة معمول حسابه ومعمول له خطة والجو جميل يعني، الناس دي عارفه كويس هي بتعمل ايه، وأدام الناس كلها، دا اللي أنا بتكلم فيه أنا دوري بقى كبني آدم إيه، أنا دوري أن أنا أوصل صوتي، وأتكلم وأقول على فكرة إحنا مش مغيبين أو عبط عشان نبقى عارفين أو حاجة زي دي تعدي علينا عادي”.

واختتم: "طبعا في ناس بتتفرج عليه ومصدقاه فتغيب يعني أكيد ما تقوليش آه غارات على غزة، وفي الآخر تجيب لي بيت واقف واخد طلقتين، يعني دا مش البيت اللي اتقصف، ودي مش الصورة الحقيقية".

“ويجز والمقاطعة”

وتطرق “ويجز” للحديث عن المقاطعة قائلًا: "دورنا أكبر بكتير مما نظن، مش لازم فلوس قهوتي تروح لإسرائيل، أو تروح لجيش معين، أنا بحاول اشرب كوباية قهوة وحد غيري تاني ينتفع، 2 مدنيين بنحاول نشتري شيء، وليه الناس عمالة تدفع فلوسها لإسرائيل عشان تقتل مجموعة من المدنيين"

وتابع: المقاطعة فكرة جميلة جدا، وأنا من أول الأشخاص المطبقين لها، أما طبعا عمري ما هشرب أي شيء له أي علاقة بهذا الكيان، عمري ما هاكل أي شيء له علاقة بهذا الكيان، لأن فلوسي بنت الامبراطورية دي، انت شربت كم واحدة من عنده، وكلت كم واحدة؟ طب فلوسك دلوقتي اتعمل بيها ايه؟ فلوسك اتبعتت عشان تشارك في حرب غير عادلة وغير آدمية، وكل أشكال التعاطف مع الشعب الفلسطيني مش كفاية.

يذكر أن ويجز شارك في تظاهرات بالولايات المتحدة الأمريكية منددة بالاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، ونقل ويجز أجواء المظاهرة في الفيديو قائلا: "إحنا لسه نازلين الشارع في أمريكا، نيويورك سيتي قافلين محطة مترو كبيرة وكل الناس جوا، والظباط جايبين 90 ألف عربية ومنعوا الناس تدخل علشان بقت زحمة".