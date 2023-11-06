الإثنين 06 نوفمبر 2023
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سياسة

نائب: المجتمع الدولي يغض بصره عن الانتهاكات الإسرائيلية

الاعتداءات الإسرائيلية
الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، فيتو

أكد محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفا غير مسبوقا على قطاع غزة وسط حالة من الصمت الدولي.

وفد مجلس النواب مع رئيس البرلمان العربي 

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع التنسيقي بين وفدي البرلمان العربي ومجلس النواب المصري، بحضور رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، لمناقشة تداعيات انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وهي إحدى الأزمات الإنسانية الأكثر إلحاحًا في الوقت الحالي.

المجتمع الدولي يغض بصره عن الانتهاكات الإسرائيلية الغاشمة ضد الشعب الفلسطيني

وأكد عضو مجلس النواب، أن المجتمع الدولي يغض بصره عن الانتهاكات الإسرائيلية الغاشمة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يواجه حرب إبادة، موضحا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك كافة المواثيق الدولية وتضرب بها عرض الحائط، حيث تستخدم الأسلحة المحرمة الدولية وتقصف بها المدنيين العزل.

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منظمات حقوق الإنسان الدولية تكيل بمكيالين

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن منظمات حقوق الإنسان الدولية تكيل بمكيالين، قائلا: فلا تتحرك أمام هذه المجازر والانتهاكات الوحشية التي تمارس بحق الأشقاء في غزة.

 أهمية التكاتف العربي والتعاون المشترك بين المنظمات الحقوقية

وأكد عضو مجلس النواب، على أهمية التكاتف العربي والتعاون المشترك بين المنظمات الحقوقية العربية من أجل الدفع بهذا العدوان وحماية المدنيين الأبرياء.

رصد الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وتوثيقها 

وأشار النائب، إلى أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أتم الاستعداد للتعاون مع البرلمان العربي في رصد الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وتوثيقها وتنظيمها في ملف لتقديمها للمحكمة المحكمة الدولية.

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وفي ذات السياق، أشاد عضو مجلس النواب، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودعمها للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى.

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