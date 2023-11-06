الإثنين 06 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

عودة تدريجية لخدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

عادت الاتصالات الهاتفية وشبكة الإنترنت بشكل تدريجي إلى مناطق مختلفة من قطاع غزة، في الساعات الأولى بعد  انقطاعها منذ 3 أيام.

وبات الآن إجراء اتصالات واستقبال رسائل على الهواتف المحمولة، رغم ضعف الخدمة.

وأكد موقع «نت بلوكس» عودة خدمات الإنترنت في غزة، وقال إن اتصالات الإنترنت تعود في القطاع تدريجيًا بعد تعطلها منذ يوم  الجمعة الماضي.

كانت الاتصالات وشبكات الإنترنت قد توقفت بشكل تام في قطاع غزة، منذ مساء  الجمعة الماضية، حين بدأت إسرائيل في تكثيف ضرباتها الجوية والمدفعية ومحاولة التوغل برًا في القطاع.

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ونقلت وكالة «سما» الإخبارية عن الناطق باسم  الهلال الأحمر الفلسطيني  في غزة إنهم تلقوا نداءات استغاثة كثيرة بعد عودة الاتصالات.

ووصف الناطق، الذي لم تذكر الوكالة اسمه، الوضع الميداني، بأنه  يزداد صعوبة.

وأشار الناطق إلى أن مخزون الوقود لدى خدمة الإسعاف في القطاع بات  صفرًا، وأنه يتم الاعتماد على تبرعات المواطنين. وقال:  حجم المساعدات ضعيف ويغطي نحو 3 في المائة فقط من احتياجات القطاع الطبي.

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انقطاع الاتصالات وخدمات الإنترنت عن قطاع غزة وقصف عنيف للاحتلال

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