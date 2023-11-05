الأحد 05 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

قتل الأطفال يصل لبنان، تفاصيل وصور جريمة إسرائيل في بنت جبيل

مجزرة الاحتلال في
مجزرة الاحتلال في لبنان، فيتو

مجزرة الاحتلال في لبنان، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مساء اليوم الأحد عندما استهدفت طائراته المسيرة سيارة مدنية على طريق عيناثا – عيترون في منطقة بنت جبيل في جنوب لبنان.

وبحسب موقع «لبنان 24»، فإن سيارتين كانتا تسيران خلف بعضهما، الأولى يقودها الصحفي سمير عبد الحسين أيوب (مراسل قناة روسية وهو من بلدة عيناثا)، وخلفه سيارة CRV  تقودها المواطنة هدى عبد النبي حجازي (ابنة أخت الصحفي سمير أيوب) وبرفقتها والدتها وأولادها الثلاثة، عندما تعرضوا لغارة من مسيرة معادية، فأصيبت سيارة الـCRV إصابة مباشرة وانقلبت إلى جانب الطريق واندلعت فيها النيران.

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وأدت الغارة إلى استشهاد كل من سميرة عبد الحسين أيوب (شقيقة الصحافي سمير ايوب)، وأحفادها الأشقاء ريماس محمود شور (14 عاما)، تالين محمود شور (12 عاما)، وليان محمود شور (10 اعوام)، وأصيبت والدتهم هدى أيوب بجروح مع خالها الصحافي سمير ايوب.

ونقلت سيارات الاسعاف الجرحى والجثامين إلى مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل بـ جنوب لبنان.

            

إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة

ومن جانب آخر أفادت مصادر لبنانية، اليوم الأحد، بأن حزب الله تمكن من إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة، كانت تحلق فوق منطقة النبطية.

ويأتي إسقاط المسيرة الإسرائيلية، في ظل استمرار التوتر على الحدود اللبنانية الجنوبية بين حزب الله، وجيش الاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب هجوم نفذته حركة حماس في غلاف قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

 

قوات الاحتلال الإسرائيلية توسع عمليات الصف 

ودوت صفارات الإنذار في عدد من مستوطنات الجليل، إذ ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صواريخ مضادة للدروع أطلقت باتجاه مستوطنة أفيفيم، فيما تعاملت القبة الحديدية مع "هدف مشبوه" على الحدود مع لبنان.

وسبق ذلك إعلان جيش  الاحتلال الإسرائيلي أن طائراته الحربية هاجمت فجرًا، البنية التحتية العسكرية لحزب الله فيما نعى الحزب ثلاثة من مقاتليه، ليرتفع عدد قتلاه إلى 61، منذ بدء المواجهات في جنوب لبنان.

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