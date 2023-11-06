الإثنين 06 نوفمبر 2023
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سياسة

حزب مصر أكتوبر: تصريحات الوزير الإسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزة تعكس إرهاب حكومته

العدوان الإسرائيلي،
العدوان الإسرائيلي، فيتو

الهجوم البرى على غزة، استنكرت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، المنتمي لحزب "عوتسما يهوديت" المتطرف بإسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة كأحد خيارات إسرائيل في الحرب، قائلة:"  تعكس الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي ويؤكد كذب ما تدعيه إسرائيل بالدفاع عن النفس".

الهجوم البري على غزة

وأضافت مديح: أن هذه التصريحات المتطرفة دليل واضح على نية الاحتلال الإسرائيلي في إبادة قطاع غزة كليا، فهذه التصريحات تعد تهديدا مباشرا للمنطقة بأكملها، موضحة أن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي ليست بجديدة فالاحتلال يشن قصفا غير مسبوق على قطاع غزة ويحاصر المدنيين الأبرياء وسط صمت عالمي.

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العدوان على غزة

فلسطين، وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن تصريحات الوزير المتطرف لابد أن يكون لها رد فعل من المجتمع الدولي ولابد أن يتخذ العالم موقفا صارما تجاه هذه التصريحات الإرهابية، فالتصريحات خطيرة ولا يمكن أن تمر مرور الكرام، لذلك على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءاته تجاه هذه التصريحات ولا يجب أن يقف صامتا أمامها، مؤكدة أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي تزداد يوما بعد يوم نتيجة الصمت الدولي، لذلك أدلى الوزير بهذه التصريحات المتطرفة. 

وأشادت مديح، بتصريحات الحكومة المصرية بأن مطالبة وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل على مدى الانحراف والتطرف الذي لحق بعدد من صناعة القرار في الحكومة الإسرائيلية، معقبة:" مصر مازالت ولا نبض الأمة العربية، وستظل الدافع والمساند الأول للقضية الفلسطينية، فالدولة المصرية تعمل بكل الطرق على وقف الاعتداءات الغاشمة التي يتعرض لها الأشقاء في فلسطين، وتسعى لوقف المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أهل القطاع من قصف وحصار. 

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