إزالة 20 حالة تعد على أراض زراعية وبناء مخالف بسوهاج (صور)
أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاه، والوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج، والإدارات الزراعية بحملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وقد أسفرت عن إزالة 20 حالة تعد على مساحة فدان و21 قيراطا.
يأتي ذلك فى إطار الحملات المكثفة التى تشنها محافظة سوهاج بالتعاون مع مديرية الأمن، والزراعة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للتصدى بكل حزم للتعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأوضح اللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام للمحافظة أن الحملات استهدفت قرى أولاد سلامة والدويرات، والزوك بالمنشأة، وقرية الروافع بمركز سوهاج، مشيرا إلى إزالة 12 حالة تعدى علي مساحة 9 قراريط بمركز المنشاه، و8 حالات تعدى على مساحة فدان ونصف بمركز سوهاج، وذلك فى حضور اللواء أحمد فجر نائب مدير أمن سوهاج، واللواء مجدى سليم مساعد مدير أمن سوهاج للأمن، وهلال زكي رئيس مركز ومدينة سوهاج، وأحمد أبو همام رئيس مركز ومدينة المنشاة، وممثلى الإدارات الزراعية، وقوات الشرطة من مركزي سوهاج والمنشاة.
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