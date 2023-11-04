رئيس جامعة سوهاج يشارك طلاب كلية التربية في استكمال زراعة 1000 شجرة مثمرة

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج في انطلاق فعاليات الفوج الرابع لطلاب معسكر كلية التربية الرياضية لخدمة وتنمية المجتمع، والذي يستهدف زراعة ١٠٠٠ شجرة مثمرة داخل مقر الجامعة الجديدة بمدينة سوهاج الجديدة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية التي أطلقها فخامة الرئيس السيسي لزراعة ١٠٠ مليون شجرة مثمرة، يصاحبه الدكتور أحمد عبد الله القائم بعمل عميد الكلية واللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

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وقال النعماني إنه استكمل الفوج الرابع من الطلاب المشاركين بالمعسكر زراعة الأشجار المثمرة بمقر الجامعة الجديدة للأسبوع الرابع علي التوالي، مثمنًا تنظيم تلك المعسكرات التي تهدف إلى تنمية المهارات وصقل وتكوين شخصية الطالب، وتنمية حبه للعمل التطوعي لخدمة المجتمع، وتعويده على تحمل المسئولية، وتنمية مهارات القيادة وتعزيز قيم التعاون ومساعدة الآخرين.

وأضاف الدكتور أحمد عبد الله أن الفوج بدأ أعمال المعسكر بالاصطفاف وتحية العلم، وذلك بمشاركة ١٢٠٠ طالب وطالبة موزعين بواقع ٢٠٠ طالب كل أسبوع لمدة ستة أسابيع، حيث تم تقسيم طلاب المعسكر إلى ٦ أفواج، وينفذ المعسكر كل جمعة خلال الفترة المحددة للمعسكر، مشيرًا إلى أن المعسكر يستمر حتى يوم الجمعة ١٧نوفمبر الجاري.