الإثنين 06 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بسبب فيلم عن طوفان الأقصى، انقسام كبير في إسرائيل حول عرض فيديو عن أحداث 7 أكتوبر

مظاهرات في إسرائيل،
مظاهرات في إسرائيل، فيتو

 أحداث حماس وإسرائيل، أكدت تقارير إعلامية عبرية، اليوم الاثنين، وجود حالة من الانقسام داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي بشأن نشر فيلم أعدته الأجهزة الأمنية في تل أبيب ليوضح ما قامت به كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية في عملية طوفان الأقصى.

 

نشر فيلم عن عملية طوفان الأقصى

 وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية في تقريرها اليوم، بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يؤيد نشر فيلم أصدره المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي لعامة الناس في إسرائيل والعالم.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن نتنياهو يعتقد أن هذا الفيلم يساعد إسرائيل في المعركة الدعائية، التي تقودها تل أبيب من أجل كسب تعاطف الرأي العام في جميع أنحاء العالم الذي يقف بشدة ضد العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأكدت التقارير الإعلامية أن عائلات القتلى والأسرى الذين يظهروا في الفيلم رفضوا عرضه، في حين أكدت مصادر أخرى أنه بمجرد توزيع الفيلم في جميع أنحاء العالم، فإنه سيفقد فعاليته خلال يوم واحد.

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وحتى الآن، عرض الفيلم ومدته 47 دقيقة بشكل رئيسي على السياسيين والدبلوماسيين والصحفيين في إسرائيل وفي جميع أنحاء العالم.  

وأكدت الصحيفة أن  جيش الاحتلال الإسرائيلي يفكر في عرض جزء من الفيلم للجمهور العام، بالتنسيق مع العائلات وبموافقتها، وبشرط موافقة الأسرة والمستوى السياسي.

 

أزمة الأسرى الإسرائيليين في تل أبيب 

 ونظم أهالي الأسرى الإسرائيليين مظاهرات أكثر من مرة أمام مقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين بتحرير أبنائهم.

ووجه عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أجل المساعدة فى الإفراج عن جميع الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية فى غزة.

ونقلت تقارير إخبارية عن عائلات الأسرى مطالبته للرئيس الأمريكي بالتدخل للإفراج عن الجميع، وذلك بعد ساعات من نشر حماس فيديو لمجموعة من الأسيرات المحتجزات داخل قطاع غزة من بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الجاري، وفقدان عائلات الأسرى الثقة فى تصريحات بنيامين نتنياهو.

وأعلن جيش الاحتلال أن حركة حماس تحتجز 230 أسيرا إسرائيليا داخل قطاع غزة.وعلق  نتنياهو على الفيديو الذي نشرته حركة حماس للرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة.

وقال نتنياهو للرهائن في فيديو حماس: "قلبي معكن"، مضيفا: "إسرائيل ستفعل كل ما يلزم لإعادة الرهائن وما نشرته حماس دعاية نفسية".

 

الأسرى الإسرائيليون يوجهون رسالة لنتنياهو

وبثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في وقت سابق  فيديو لعدد من الأسرى الإسرائيليين يوجهون رسالة لنتنياهو.

وقال الأسرى في رسالتهم: إن الهجوم البري على غزة يشكل تهديدا حقيقيا على حياتهم.وطالب الأسرى نتنياهو بسرعة تنفيذ صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية.

وأكد الأسرى أن نتنياهو تراجع عن صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية بالأمس.

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