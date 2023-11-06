المرور تقرر فتح الطريق الدائرى الأوسطى بعد انخفاض مستوى الشبورة

أعادت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الإثنين، فتح طريق الدائري الأوسطى بعد تلاشى الشبورة وسط تواجد الخدمات منعا لوقوع أي حوادث مرورية، ووضوح الرؤية.

وأهابت الادارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.



وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الاولى من صباح اليوم الأثنين، بالطرق السريعة، وأهابت بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.



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الطريق الدائرى الأوسطي

ويعد الطريق الدائرى الأوسطى من المشروعات القومية فى تخفيف حركة الزحام بالقاهرة الكبرى وربط المدن الجديدة المجاورة، والمشروع يمتد بطول 147 كم.

كما يقوم الطريق الدائرى الأوسطى بربط التجمع الخامس والعاصمة الإدارية والشروق والعبور وبلبيس، والطريق ايضًا يربط طرق القاهرة ـ السويس وطريق القاهرة ـ الاسماعيلية الصحراوى بمدينة 15 مايو وحلوان.

كما يعبر الطريق النيل بكوبرى للوصول للبدرشين و6 أكتوبر وطريقى القاهرة ـ الإسكندرية والقاهرة ـ الفيوم ويضم 16 حارة مرورية بواقع 8 حارات بكل اتجاه، سيكون الأعرض فى منطقة الشرق الأوسط وساهم فى تغيير صورة النقل فى مصر.