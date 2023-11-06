المرور تغلق 7 طرق رئيسية وتعيد فتح طريقى السويس والإسماعيلية الصحراوى
قررت الإدارة العامة للمرور صباح اليوم الإثنين ، إعادة فتح طريقى السويس الصحراوى والإسماعيلية الصحراوى أمام قائدى السيارات بعد انقشاع الشبورة المائية.
إغلاق 5 طرق رئيسية للحد من حوادث الطرق
وكانت الادارة العامة للمرور، قد أغلقت، منذ ساعات قليلة، 5 طرق رئيسية للحد من حوادث الطرق، وشملت طريق الإسكندرية الصحراوي، االطريق الإقليمي، الطريق الدائرى الأوسطى، طريق القطامية، طريق السويس الصحراوى، طريق العلمين الصحراوى، طريق الاسماعيلية الصحراوى لوجود شبورة مائية.
وأهابت الادارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.
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