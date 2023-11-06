الإثنين 06 نوفمبر 2023
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حوادث

المرور تغلق 7 طرق رئيسية وتعيد فتح طريقى السويس والإسماعيلية الصحراوى

إعادة فتح الطرق بعد
إعادة فتح الطرق بعد انتهاء الشبورة، فيتو

قررت الإدارة العامة للمرور صباح اليوم الإثنين ، إعادة فتح طريقى السويس الصحراوى والإسماعيلية الصحراوى أمام قائدى السيارات بعد انقشاع الشبورة المائية.

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إغلاق 5 طرق رئيسية للحد من حوادث الطرق

وكانت الادارة العامة للمرور، قد أغلقت، منذ ساعات قليلة، 5 طرق رئيسية للحد من حوادث الطرق، وشملت طريق الإسكندرية الصحراوي، االطريق الإقليمي، الطريق الدائرى الأوسطى، طريق القطامية، طريق السويس الصحراوى، طريق العلمين الصحراوى، طريق الاسماعيلية الصحراوى لوجود شبورة مائية.

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وأهابت الادارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

 

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