فوز هتلر بالجائزة الأولى في حفلة عيد الهالوين

تعرض سبعة مسئولين كوبيين لعقوبة، بعد فوز زي تنكري على شكل أدولف هتلر بالجائزة الكبرى في حفلة بمناسبة عيد الهالوين، مما أثار انتقادات على شبكات التواصل الاجتماعي، وفق ما أفاد معهد الموسيقى الكوبي.

نائب مدير هيئة الروك الكوبية

وفي السياق، أعلن المعهد عبر "فيسبوك" أن "نائب مدير هيئة الروك الكوبية المسئولة عن البرمجة أقيل من منصبه فيما صرف من المؤسسة المتخصصان اللذان نسقا هذا النشاط".

وتم اتخاذ "إجراءات تأديبية" في حق أربعة مسئولين آخرين.

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وكان مشارك متنكر في شخصية هتلر قد فاز بالجائزة الأولى للحفلة التي أقيمت في مركز مكسيم روك الثقافي في هافانا في 28 أكتوبر الماضي.

احتفال توزيع الجوائز

وأكد موقع "كوبا ديبايت" الإخباري الموالي للحكومة، أن احتفال توزيع الجوائز أقيم وسط "التصفيق" لكنه ما لبث أن أثار "انتقادات وجدلًا انتشر عبر وسائل الإعلام والرأي العام".

وقد عاودت الصالة التي أقيم فيها الاحتفال أنشطتها، بعدما أقفلت منذ الحادثة.

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