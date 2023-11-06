جمعية المؤلفين: الشركات التي قاطعها المصريون تسعى لاستغلال الأناشيد الوطنية في إعلاناتها

كشف الشاعر فوزي إبراهيم أمين عام جمعية المؤلفين والملحنين ، عن سبب البيان التي أصدرته “الجمعية” بشأن استغلال الأغاني الوطنية خاصة نشيد بلادي.

وقال فوزي إبراهيم في تصريح خاص لـ"فيتو": “علمنا أن هناك وكلاء إعلانات شركات تنتج بعض السلع الاستهلاكية اللي الشعب المصري حاليا مقاطعها.. وعلمنا أنهم يسعون لاستغلال أغاني وطنية، في إعلاناتهم فأحنا سجلنا موقفنا وبينا للرأي العام أن جمعية المؤلفين والملحنين ترفض هذا المبدأ تماما وترفض إستغلال الأغاني الوطنية في الإعلانات”.

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بيان جمعية المؤلفين والملحنين

وكانت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، أصدرت بيانا عاجلا أمس الأحد، تكشف فيه رفضها التام لاستغلال الأغاني الوطنية، خاصة نشيد بلادي بلادي وجاء نصه كالآتي ؛" تؤكد جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية Sacerua أنها رفضت وترفض مجددًا أي استغلال للأغاني الوطنية التي ارتبط بها وجدان الشعب المصري والعربي في أية إعلانات عن سلع ومنتجات استهلاكية".

وأضاف البيان: “جمعية المؤلفين والملحنين هي جهة الإصدار الوحيدة للتراخيص الخاصة لحقوق المؤلفين والملحنين ممثلة في مجلس إدارتها برئاسة الدكتور مدحت العدل، ومن الضروري أن ترفض الجمعية التصريح باستغلال تلك الأغاني الوطنية الخالدة لمكانتها العظيمة لدى جموع الشعب المصري".

واختتم البيان بالقول: “وتهيب جمعية المؤلفين والملحنين بأي طرف سواء كان فردًا أو مجموعة أفراد من الورثة أو أية مؤسسات وشركات أخرى بالجميع بعدم التعرض للتصريح باستغلال تلك الاغاني الوطنية إجلالًا وتقديرًا لوجدان وكفاح الشعب المصري وخاصة نشيدنا الوطني المصري ( بلادي بلادي )”.