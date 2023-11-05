جميعة المؤلفين تصدر بيانا عاجلا بشأن استغلال الأغاني الوطنية في الإعلانات

أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، بيانا عاجلا تكشف فيه رفضها التام لاستغلال الأغاني الوطنية، خاصة نشيد بلادي بلادي وجاء نصه كالآتي ؛" تؤكد جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية Sacerua على أنها قد رفضت وترفض مجددًا أي استغلال للأغاني الوطنية التي ارتبط بها وجدان الشعب المصري والعربي في أية إعلانات عن سلع ومنتجات استهلاكية،

و أضاف البيان: "وهذا باعتبار أن جمعية المؤلفين والملحنين هي جهة الإصدار الوحيدة للتراخيص الخاصة لحقوق المؤلفين والملحنين ممثلة في مجلس إدارتها برئاسة الدكتور مدحت العدل.

ومن الضروري أن ترفض الجمعية التصريح بإستغلال تلك الأغنيات الوطنية الخالدة لمكانتها العظمى لدي جموع الشعب المصري.

و أختتم البيان ؛

بالقول "وتهيب جمعية المؤلفين والملحنين بأي طرف سواء كان فردًا أو مجموعة أفراد من الورثة أو أية مؤسسات وشركات أخرى بالجميع بعدم التعرض للتصريح باستغلال تلك الاغنيات الوطنية إجلالًا وتقديرًا لوجدان وكفاح الشعب المصري وخاصة نشيدنا الوطني المصري ( بلادي بلادي )

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