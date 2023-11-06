حتى بعد وفاته، ماثيو بيري يحصل على 20 مليون دولار سنويًا من أرباح مسلسل 'Friends'

انضم الممثل الراحل، ماثيو بيري، لقائمة الفنانين، الذين يكسبون أموالًا، حتى بعد وفاتهم، بسبب حصولهم على جزء من أرباح أعمالهم الفنية، حيث سيحصل، ماثيو على 20 مليون دولار سنويًا، من أرباح مسلسل 'Friends'، الذي ما زال يباع ويعرض على المنصات الرقمية وشاشات التلفزيون.

مخرج مسلسل Friends يكشف رد فعل الممثلين على وفاة ماثيو بيري

أكد جيمس بوروز، أحد مخرجي مسلسل Friends، أن أبطال المسلسل مصدومين بعد معرفتهم، بخبر وفاة زميلهم ماثيو بيري.

وقال جيمس بوروز، في تصريحات صحفية، إن الممثلة جنيفر أنيستون، وليزا كودرو، وكورتني كوكس، تدمروا كليا، بعد وفاة صديقهم ماثيو بيري، موضحا أن وفاة ماثيو بيري، أثرت في زميلاته من النساء، أكثر من ديفيد شويمر، ومات لوبلان.

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وأوضح المخرج، أن فريق عمل مسلسل Friends، لا يرغبون، ولا يستطيعون، التحدث في الإعلام في الوقت الحالي، نظرا لأن الصدمة شديدة عليهم جدا، ولم يكونوا يتوقعوا، أن يرحل ماثيو بيري، في هذا السن الصغير، وبهذه الطريقة.

مساعده اكتشف الجثة وجسده لم يكن مغمورا في المياه

كشف موقع TMZ، تفاصيل جديدة، حول وفاة الممثل الشهير ماثيو بيري، حيث أوضحت أن جثة الممثل، لم تكن في الماء لفترة طويلة قبل العثور عليها.

وذكر الموقع الصحفي في تقريره، أن جثمان ماثيو بيري، لم يظل في حوض الاستحمام الساخن الخاص به، لفترة طويلة قبل العثور عليه ميتًا بسبب الغرق، مشيرا إلى أن مساعد ماثيو، هو من عثر على الجثة، والغريب أنها لم تكن مغمورة بالمياه، ما يعني أن الممثل صعد من تحت المياه، وحاول إنقاذ نفسه، ولكن الوقت لم يسعفه، لأنه كان بمفرده في المنزل، وهو ما يعني أنه ربما كان من الممكن إنقاذ ماثيو بيري، من الموت، في حال كان يتواجد أحد بصحبته في المنزل.

وأوضح التقرير، أن ماثيو مات وحيدًا، في المنزل بعد أن عاد من الخارج، حيث لعب مباراة كرة في نادي ريفييرا الريفي، وعند عودته أرسل مساعده في مهمة، وعندما عاد المساعد إلى المنزل، لم يستجب ماثيو في الجاكوزي، لفتح الباب او الرد علي الهاتف، ما جعل مساعده يتصل على النجدة 911، لتأتي وتفتح المنزل وتعلن وفاته في موقع الحادث.

أبطال مسلسل Friends ينعون الممثل ماثيو بيري

في أول رد فعل من أبطال المسلسل الأمريكي الكوميدي الأشهر، Friends، أصدر جينيفر أنيستون، وكورتني كوكس، وليزا كودرو، ومات ليبلانك، وديفيد شويمر، بيانًا جماعيًّا، ينعون فيه صديقهم ماثيو بيري، الذي توفي منذ يومين عن عمر يناهز الـ ٥٤ عامًا.

وقال أبطال مسلسل Friends، في بيانهم الجماعي: "لقد دمرنا جميعًا تمامًا فقدان ماثيو.. لقد كنا أكثر من مجرد زملاء في فريق التمثيل.. نحن عائلة، هناك الكثير لنقوله، ولكن الآن سنتوقف لحظة للحزن، ومعالجة هذا الأمر، بمرور الوقت، سنقول المزيد، عندما نكون قادرين... في الوقت الحالي، أفكارنا، وحبنا مع عائلة ماثيو، وأصدقائه، وكل من أحبه في جميع أنحاء العالم".

لحية ووزن زائد، آخر ظهور علني لـ ماثيو بيري قبل وفاته

نشر موقع TMZ الفني، صورًا لآخر ظهور للممثل الكوميدي، ماثيو بيري، حيث شوهد وهو يستمتع بوقته، في الخارج مع صديق له قبل أسبوع فقط من وفاته، حيث تواجد في مطعم، يقع غرب مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

آخر ظهور علني للممثل ماثيو بيري

وذكر الموقع الفني، أن ماثيو نجم مسلسل "Friends"، شوهد وهو يغادر مطعم "Apple Pan"، وهو أحد الأماكن الشهيرة في غرب لوس أنجلوس، حيث تناول البرجر، والسندويشات، والفطائر، مع صديق له، كان يحمل حقيبة طعام جاهزة.



وكان ماثيو تنمو له لحية صغيرة، بمظهر مختلف عن الرجل المهندم، الذي عرفه وأحبه الملايين من معجبي مسلسل "الأصدقاء"، ولكن في المجمل بدا أن الرجل في حالة جيدة.

قبل أيام من رحيله، ماثيو بيري ينشر صورة موقع وفاته

نشر الممثل الكوميدي الراحل، ماثيو بيري، صورة لموقع وفاته، قبل ٦ أيام، حيث نشر صورة للجاكوزي الخاص به، عبر حسابه الرسمي على موقع “انستجرام”، وهو يجلس داخل الجاكوزي ويستمتع بالماء الدافئ، قائلًا: "أوه، هل الماء الدافئ الذي يدور حولك يجعلك تشعر بالارتياح؟"، ليشاء القدر أن يتوفى في ذلك الجاكوزي بعد أيام معدودة، وتكون تلك الصورة لموقع وفاته، هي آخر صورة ينشرها عبر “انستجرام”، ويشاركها مع جمهوره.

ماثيو بيري يتنبأ بوفاته في مسلسل Friends

في صدفة غريبة تنبأ الممثل الراحل نجم مسلسل Friends، بوفاته وحيدًا، وليس بجانبه أحد، وذلك خلال أحداث، الموسم الثاني، في الحلقة الثالثة من مسلسل فريندز - Friends، حيث قال تشاندلر، وهي الشخصية التي لعبها الراحل ماثيو بيري، لصديقته في المسلسل رايتشل، والتي لعبت دورها جينفر أنيستون: "سوف أموت وحيدًا"، بسبب خوفه، أن يبقى وحيدًا إلى آخر عمره من دون زواج أو أولاد، وهو ما حدث في الحياة الواقعية، بعد 29 سنة، من إذاعة تلك الحلقة، توفي ماثيو بيري، وحيدًا في بيته، دون أن يتزوج أو ينجب أولاد.

وفاة الممثل ماثيو بيري

ولقى الفنان العالمي نجم مسلسل فريندز الأمريكي الشهير ماثيو بيري، أمس السبت، مصرعه غرقا في الجاكوزي الخاص به في منزله في مدينة لوس أنجلوس عن عمر يناهز 54 عامًا.

وكشف وسائل الإعلام الأمريكية، أن بيري مات غرقًا في الجاكوزي الخاص به في منزله في مدينة لوس أنجلوس، مشيرة إلى أن الشرطة لم تعثر على أية مواد مخدرة في موقع الحادث.

رحلة ماثيو بيرى مع الإدمان

يذكر أن ماثيو بيرى، كشف في أبريل الماضي عن التكلفة الباهظة لرحلته للتعافي من الإدمان، أثناء حديثه مع صحيفة "نيويورك تايمز"، بينما كان يروج لمذكراته Lovers and the Big Terrible Thing.

وقال: "ربما أنفقت 9 ملايين دولار في محاولة أن أكون متيقظًا"، وأشار أيضًا إلى أنه احتفل مؤخرًا بـ18 شهرًا من التعافى.

ونحدث ماثيو بيري عن نوع المخدرات التي كان يتعاطاها، أثناء تصوير المسلسل الكوميدي الشهير 'Friends'، حيث أوضح في تصريحات صحفية، أنه ظل مدمنا علي المخدرات لعدة سنوات.

وذكر الممثل ماثيو بيري، أنه تعامل مع جميع أنواع المخدرات قائلا: "عندما كنت سمينًا.. كنت مدمنا علي الكحول.. وعندما كنت نحيفًا.. كنت مدمنا علي الحبوب المخدرة... وعندما ظهرت بلحية وشارب.. كنت حينها أتعاطى الكثير من الحبوب".

ويبلغ صافي ثروة بيري 120 مليون دولار، وفقًا لموقع Celebrity Net Worth، حيث حقق الممثل 22500 دولار لكل حلقة في الموسم الأول من Friends، مع ارتفاع راتبه إلى مليون دولار لكل حلقة في الموسمين الأخيرين (تسعة وعشرة).