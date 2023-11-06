الإثنين 06 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

لحظة اقتحام جنود الاحتلال لمخيم شعفاط بالقدس المحتلة (فيديو)

جنود الاحتلال يقتحمون
جنود الاحتلال يقتحمون مخيم شعفاط، فيتو

غزة الآن ، اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.


وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لأعداد كبيرة من جنود الاحتلال أثناء تجولها في شوارع المخيم.


وقالت وسائل إعلام فلسطينية فجر يوم الإثنين: إن الجيش الإسرائيلي قصف الطابق الثالث في مستشفى الرنتيسي للأطفال غرب مدينة غزة.

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وأشارت وسائل الإعلام إلى وجود أنباء تفيد بسقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وشهدت مدينة غزة فجر اليوم انفجارات عنيفة وقصفا غير مسبوق من الجيش الإسرائيلي ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، وذلك بالتزامن مع قطع الاتصالات وخدمات الانترنت عن القطاع.

الشريط الغربي والشمالي الغربي لمدينة غزة

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية شنت سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة تركزت معظمها على الشريط الغربي والشمالي الغربي لمدينة غزة.

وأضافت الوكالة الرسمية، أن الطائرات الحربية بالتزامن مع المدفعية شنت عدة غارات على مخيم الشاطئ والشريط الغربي ككل لمدينة غزة، كما قصفت محيط مستشفى الشفاء.

كما قصفت منزلا على الأقل في دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 15 مواطنا غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى شن عدة غارات على شرق مخيم البريج ومخيم المغازي.

عملية طوفان الأقصى

وذكرت الوكالة أن القصف أدى إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين.

هذا، ودخلت الحرب يومها الـ31 منذ بدء عملية طوفان الأقصى حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وزارة الصحة الفلسطينية

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد الشهداء ارتفع إلى 9770 من بينهم 4800 طفلا و2550 سيدة.

ولفتت الوزارة إلى أن 70% من شهداء وجرحى القصف الإسرائيلي على غزة من النساء والأطفال.

من جهته صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية في غزة، إياد البزم، بأن عدد الضحايا تجاوز الـ 37 ألفا.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين.
 

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غزة الان قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم شعفاط القدس المحتلة عملية طوفان الأقصى وزارة الصحة الفلسطينية

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