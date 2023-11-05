الكشف عن أكبر شبكة تجسس إسرائيلية لتضليل العرب.. «موران» رأس الحربة في جيش الاحتلال.. تدرس اللغة العربية والقرآن للإيقاع بالمقاومة

شبكة عنكبوتية إسرائيلية للتجسس، منذ بداية عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر، بدأ معها طوفان من نوع آخر، إنه طوفان المعلومات المزيفة والأخبار الكاذبة التي تنشر من خلال بعض الحسابات التي تدعي أنها حسابات لشباب وفتيات عربيات، لكن المعلومات المنشورة كانت عبارة عن معلومات مضللة، لا تخدم إلا الجانب الإسرائيلي فقط، وترمي الرواية العربية بالكذب.

انتشار الشبكة العنكبوتية الإسرائيلية للتجسس

انتشرت الشبكة العنكبوتية الإسرائيلية للتجسس، فظهرت أطنان من الصور والأخبار التي يصعب تصديقها، فقد بدأت الحسابات، التي تدعي أنها عربية، التي تدعى أن المقاومة الفلسطينية قامت بقتل الأطفال في المستوطنات وتشويههم، والبعض يصف المقاومة بأنهم يستخدمون أطفال غزة كدروع لحمايتهم.

Advertisements

موران تي صاحبة أكبر شبكة تجسس ضد العرب، فيتو

وقامت حسابات أخرى تدعي أنهم ينتمون للعرب، ويؤكدون رفضهم لما تقوم بها المقاومة، ويزعمون أنهم مع حق الاحتلال الإسرائيلي في الدفاع عن نفسها ضد المقاومة، ومع ضرب غزة، الأمر الذي استهجنه العديد من النشطاء العرب.

لكن ما حقيقة هذه الحسابات المزيفة، وانتشرت الشبكة العنكبوتية الإسرائيلية للتجسس، التي فرضت نفسها مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهاجم المقاومة الفلسطينية، مدعين أنهم من المنتمين للعرب.

انتشار الحسابات الإسرائيلية المزيفة



بعد انتشار الحسابات المزيفة، الخاصة بالشبكة العنكبوتية الإسرائيلية للتجسس، حذر أكاديميون أردنيون من انتشار الحسابات الوهمية غير الحقيقية التي تتلاعب بالمعلومات والأخبار والصور والفيديوهات لصالح إسرائيل على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، حسبما ذكرت وكالة الانباء الأردنية "بترا".

حساب موران في تويتر، فيتو



ودعا الأكاديميون الأردنيون للانتباه لما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي من إدعاءات كاذبة وتزييف الحقائق بشأن ما يحدث من عدوان إسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وخاصة في غزة.

لكن ما حقيقة الشبكة العنكبوتية الإسرائيلية للتجسس، التي انتشرت مرخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتخذ أسماء عربية وتعرف نفسها على أنهم عرب.

استخدام شبكة التجسس الإسرائيلية لحسابات عربية

كشف تحقيق استقصائي قامت به منصة تحقيقات " "استخبارات المصادر المفتوحة"، عن استخدام شبكة التجسس العنكبوتية الإسرائيلية عدد من الحسابات التي تدعى أنها عربية، ومنها حساب فهد الجبيري والذي كان ضمن شبكة الحسابات المركزية هاجم إيدي كوهين في عدة تغريدات، ثم ينشر ذات السردية الإسرائيلية التي ينشرها إيدي كوهين.

حساب موران في لينكد إن، فيتو



كما كشفت "إيكاد عن حساب يدعى الكعام، نجد أنه كذلك هاجم إيدي كوهين، وأنه في موضع آخر اتفق معه وأيده، هذا العداء الظاهر بين هذه الحسابات وإيدي كوهين أغلب الظن أنه لخداعك وإنها محاولة إخفاء علاقتها بالشخصيات الإسرائيلية.

وذكرت "إيكاد" أن هذه الحسابات، وغيرها كثير، تعد جزء من لجان إسرائيلية موسعة، عملت لسنوات على ضرب العرب ببعضهم، وتأجيج الصراعات بين السعوديين والمصريين، والمصريين والفلسطينيين والمغاربة والجزائريين وغيرها، وهاجمت بعد عملية طوفان الأقصى المقاومة الفلسطينية بشراسة، وحاربت العرب وأججت الفتنة، لصالح الاحتلال الإسرائيلي لتصديق رواياته المغلوطة عن المقاومة.

من يدير هذه الشبكة العنكبوتية للتجسس



لكن من الذي يدير هذه الشبكة العنكبوتية للتجسس، هذا هو القسم الأكثر أهمية، والذي كشفته منصة استخبارات المصادر المفتوحة "إيكاد"، كاشفة عن الحساب الأكثر أهمية لفتاة إسرائيلية "صهيونية"، حسبما تصف نفسها، وتدعى "موران تي 555"

حسابات عربية مزيفه لغير العرب، فيتو



تعرف موران تي نفسها على كل موقع بشكل مختلف، فعلى تويتر تذكر أنها إسرائيلية صهيونية، محبة للموسيقى العربية، للفلكلور التراثي والأغاني الطربية، وبتصفح حسابها تجد أنها تجيد وبإتقان اللغة العربية، بل وحتى الإعراب، لكن كل ذلك لم يكن إلا صورة أولية عنها، حسبما كشفت "إيكاد"

حكاية الجاسوسة الإسرائيلية موران تي

أما مورات تي 555 فقد كشف حسابها على "لينكد إن"، أنها مدونة من إسرائيل، باحثة في الثقافات العربية منذ فترة طويلة، ومختصة بشكل دقيق في دول الخليج، لكن الأخطر والذي تم الكشف عنه من خلال منصة الاستخبارات المفتوحة، فالفتاة الإسرائيلية "موران تي" تنتمي لأحد الأكاديميات الإسرائيلية المخصصة في تدريس اللغة العربية، وكان هناك منشور لها أواخر ٢٠١٦، يثبت أن موران تعمل مدرسة للغة العربية، في أكاديمية تعمل على تأهيل الشباب اليهودي على العمل في الاستخبارات والقطاع العسكري بسلطة الاحتلال.

سايبر ليفني المسؤولة عن الحسابات الناطقة بالعربية مع موران، فيتو



أما الأكاديمية التي تعمل بها "موران" فهي أكاديمية تدرب الطلبة على إنتاج معلومات استخباراتية، وفهم الجماعات النشطة في الشرق الأوسط، وتدرس تفاصيل ورموز الثقافات العربية ولهجات الدول، والأمثال التراثية، حتي يتخرج هؤلاء الشباب اليهود وهم على درجة عالية من اتقان التاريخ العربي، والثقافات العربية، وعلى دراية كاملة بالطوائف في الوطن العربي، وقادرين على مخاطبة الشعوب العربية بلسانها، حيت يعتقد البعض أنهم عرب فعلًا.

قسم زراعة المستشرقين في الأكاديمية الإسرائيلية

والمفارقة أن حساب موران أظهر صورة لها برفقة ٤ طلبة من قسم يسمى "زراعة المستشرقين"، وهو القسم المختص بتهيئة الشباب اليهود وتمكينهم من انتحال الهويات العربية، وكان يتوسطهم ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتقطت الصورة أثناء توجههم إلى دورة باسم "أهمية اللغة العربية في العمل الاستخباراتي".

مجموعة الشباب اليهود الذين تعدهم موران للتجسس، فيتو



أما الدورة التدريبية للغة العربية، التي تقوم عليها "موران" فهو تدرس الأحكام الشرعية والفتاوى، القرآن الكريم واللهجات العربية بدقة، كيفية قراءتها وكتابتها بإتقان، حتي لا يكون هناك شائبة أن هذه الحسابات ليست عربية.

لم ينتهى الأمر عند هذا الحد، فقد ظهرت "موران تي" في مقابلة نشرت في نوفمبر ٢٠٢٠، أي منذ ٣ سنوات، وكانت المقابلة بعنوان "شبكة النجوم التي تربط إسرائيل بالعالم العربي"، حيث أجريت مع موران و٣ سيدات، أحدهم تدعى سايبر ليفني، المسؤولة عن الحسابات الناطقة بالعربية في وزارة الخارجية الإسرائيلية.

موران تنشر الحسابات العربية المزيفة عبر مواقع التواصل

وفي المقابلة أكدت موران أنها معلمة لغة عربية، وتستخدم معرفتها باللغة العربية لمحاربة ما ينشر في الإعلام العربي، وأيضًا تدعي زيف الرواية العربية الإعلامية المؤيدة لفلسطين عند اندلاع الحروب.

مقابلة موران تي ومسئولة الخارجية الإسرائيلية، فيتو



وذكرت سابير، في المقابلة مع موران، أن يقوموا بحملة إعلامية لدعم رواية الاحتلال الإسرائيلي، وتتم من خلال "طرق وإستراتيجيات موجهة، حسب كل جمهور عربي، وبناءً على المنصة الرقمية المستخدمة، بالتزامن مع تحليل تفاعلات الجمهور العربي، وردود أفعالهم مع حملات الاحتلال الإسرائيلي للتأثير على الوعي العربي.

وكشفت المقابلة بوضوح جهود سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتغيير النقاش العربي، تزامنًا مع تصاعد نشاط اللجان الاسرائيلية المزيفة، التي بدأت نشاطها المتصاعد منذ نهاية عام ٢٠٢٠.

موران الأكثر تأثيرًا في شبكة التجسس الإسرائيلية

لم تكن "موران" وحدها هي الحساب الأكثر تأثيرًا في شبكة التجسس الإسرائيلية، فهناك العديد من الحسابات لهذه الشبكة العنكبوتية عبر تطبيق تيليجرام، حيث يحتوي التطبيق على ٦ آلاف شخص، حسبما ذكرت إيكاد"، تملكها وتتولى النشر بها موران وحدها، وهي مجموعة لرصد الآراء العربية والمحتوى العربي وأهم المتفاعلين معه، وخاصة أن المقاومة الفلسطينية تتخذ من تليجرام مجموعات لها للكشف أولًاا بأول عن الأحداث التي تجري في غزة، بين جيش الاحتلال والمقاومة.

أحد الحسابات المزيفة، فيتو



وتقوم مجموعة " موران" بنشر التغريدات الهامة، ومنها تغريدات لبعض أصحاب الحسابات العربية، ذات الارتباط بالجان التجسس الإسرائيلية، ومنها تغريدات فهد الجبيري، توماس، والكعام" بحسب "إيكاد"

وتقوم "موران" بتزويد اللجان بالمواد المطلوب نشرها، لذلك كان هناك تشابه بين ما تنشره موران على هذه المجموعة وما تنشره هذه الحسابات.

حسابات تنتمي لشبكة التجسس الإسرائيلية

ظهور العديد من الحسابات التي تنتمي لشبكة التجسس الإسرائيلية، دفع بعض المتخصصين في مجال الإعلام، ومنهم الدكتور اشرف الزعبي، الأكاديمي الأردني في مجال الإعلام، للقول إن شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت تعج بالمعلومات المضللة والأخبار المفبركة والصور المزيفة التي تبرر العدوان الإسرائيلي على أبناء الفلسطينيين، ووتبرر ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم ضد الإنسانية ومخالفة كل القيم الأخلاقية في غزة.

تغريدة لموران، فيتو



وقال الزغبي إن "الأفراد يلجأون لهذه المنصات كمصدر للمعلومات الفورية؛ وأنهم يواجهون صعوبة في التميز بين الحسابات الزائفة التي تنتحل شخصيات صحفية إلى مشاهد من ألعاب فيديو حربية تُنشر على أنها حقيقية.