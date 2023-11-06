الإثنين 06 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

آخرها حكاية عيشها بفرحة، أعمال فنية ملهمة عن ذوي الاحتياجات الخاصة

هبة مجدي وهاني عادل،
هبة مجدي وهاني عادل، فيتو

حكاية عيشها بفرحة، انتهى مؤخرًا عرض حكاية عيشها بفرحة من مسلسل ٥٥ مشكلة حب، وهي الحكاية التي قدمت جوانب من حياة واحدة من ذوي الاحتياجات الخاصة والتي قررت ألا تتوقف حياتها حبيسة الكرسي، فقررت أن تطلق العنان لخيالها وأحلامها، وأن تصبح مخرجة وتحقق ما تريد في الأخير، كما أنها تلتقي بفارس أحلامها وتعيش معه حياة طبيعية.

كانت حياة يسر تلك الشخصية التي قدمتها هبة مجدي في الحكاية، ملهمة للغاية، والحكاية من بطولة هاني عادل، هبة مجدي، حسن أبو الروس، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، ياسر فرج، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي رومانسي.

ولم تكن يسر في حكاية عيشها بفرحة هي الوحيدة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة والتي كانت ملهمة وتم تقديم جوانب من حياة ذوي الهمم من خلالها، بل هناك عدد من الأعمال الفنية الأخرى سواء داخل مصر أو على مستوى العالم من أبرزها: 

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فيلم الوديعة 

فيلم مصري من إنتاج عام 1965، وتدور أحداثه حول حمدي حسان صحافي معروف، تعجب به فتاة قعيدة تدعى نهى والتي تجسد شخصيتها الفنانة هند رستم، أصيبت في حادثة سير، وتحب القراءة، وتتحدث إليه هاتفيًا وتحاول أن تتودد إليه رغم أنها تنتحل شخصية أخرى، الفيلم من إخراج حسين حلمي المهندس، ومن تأليف حسين حلمي المهندس، ومن بطولة ناهد شريف، عماد حمدي، ميمي جمال، أحمد لوكسر، عباس رحمي، أمينة رزق.

فيلم الكيت كات

فيلم من إنتاج عام 1991 وتدور أحداثه في حي الكيت كات، حيث يعيش الشيخ حسني الكفيف مع أمه المسنة وابنه الشاب المحبط الذي لا يجد وظيفة عقب تخرجه من الجامعة، كما يفشل في العثور على عقد عمل بالخارج ويحاول الهجرة إلى الخارج، ويدخل في علاقة مع جارته الشابة المكبوتة جنسيًا فاطمة، وتتداخل حكاياتهم مع الحكايات الخفية للحي، والفيلم من إخراج داوود عبدالسيد وقصة إبراهيم أصلان، وسيناريو وحوار داوود عبد السيد، ومن بطولة محمود عبدالعزيز، أمينة رزق، شريف منير، عايدة رياض، نجاح الموجي، علي حسنين.

 

My Left Foot 

فيلم تم عرضه عام 1989، وهو فيلم ﺳﻴﺮﺓ ﺫاﺗﻴﺔ وتدور الأحداث حول قصة فيلم حقيقية، تتحدث عن حياة (كريستي براون) الذي ولد معاقا بشلل دماغي، وقال الأطباء لأمه آنذاك أنه سيكون عِبئا ثقيلا على الأسرة، ومع ذلك فقد تلقى الدعم والمحبة، واعتنت به أمه أشد اعتناء، ولكنه شق طريقه للنجومية عبر رسوماته التي انتشرت في العالم من خلال رسمه بقدمه اليسرى، والفيلم من إخراج وتأليف جيم شيريدان، وبطولة دانيال داي لويس، وبرندا فريكر، كرستين شريدان، وديكلان كوريجان، وسيريل كوزاك، وروث مكاب.

Rory O'Shea Was Here 

 فيلم إنجليزي عرض في 15 أكتوبر 2004، وتدور أحداث الفيلم حول علاقة صداقة تجمع بين اثنين في منزل للمعاقين، أحدهما هو روري الذي يبعث الحياة في المنزل بمجرد الحركة فيه، والآخر هو مايكل الذي ينطق كلام غير مفهوم، ولكن روري هو الوحيد الذي يفهمه، ويشجعان بعضهم على خوض تجربة مثيرة خارج إطار المنزل الفيلم من إخراج داميان أودونيل ومن تأليف جيفري كين  وقصة كريستيان أورايلي، ومن بطولة ستيفن روبرتسون وآلان كينج وبرندا فريكر وروث مكاب وجيمس مكافوي وآنا هيلي.

The Intouchables 

وهو فيلم فرنسي عرض في 2 نوفمبر 2011، وتدور أحداث الفيلم حول اثنين من الرجال يغير كلًا منهما حياة الآخر، رجل أرستقراطي أصيب بشلل رباعي نتيجة حادثة قفز بالمظلات، ويبحث عن مساعد له في حياته، إلى أن يأتي شاب صغير يساعده على تغيير حياته بأكملها، معطيًا إياه الكثير من الأمل والحب والتفاؤل في حياته، فيبدأ بالنظر إلى حياته من منظور جديد ومختلف، الفيلم من إخراج وتأليف أوليفير ناكاش وإيريك توليدانو، ومن بطولة عمر سي وفرانسوا كلوزيت وآن لي ني وأودري فليوروت.

I Just Wanna Hug You 

وهو فيلم ياباني عرض عام ٢٠١٤، وتدور أحداث الفيلم حول تسوكاسا التي تعرضت لحادث سيارة خطير عندما كانت طالبة في المدرسة الثانوية، وتعاني من آثار ذلك الحادث، فهي تعاني من ضعف في الذاكرة وتحتاج إلى استخدام كرسي متحرك، وتقع تسوكاسا في حب سائق التاكسي ماساكي على الرغم من أنهم يواجهون صعوبات، إلا أنهم يحاولون تكوين أسرة سعيدة معًا، الفيلم من إخراج اكيهيكو شيوتا وتأليف هيروشي سايتو أكيهيكو شيوتا، وبطولة كيكو كيتاجاواريو، نيشيكيدو، جون فوبوكي.

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حكاية عيشها بفرحة مسلسل ٥٥ مشكلة حب هبه مجدي الفن اخبار الفن ذوى الاحتياجات الخاصة هاني عادل حسن ابو الروس

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