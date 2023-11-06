الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

الأزهر للفتوى الإلكترونية يعقد الملتقى الفقهي الرابع عن دعم القضية الفلسطينية، اليوم

مركز الأزهر العالمي
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، فيتو

يعقد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، اليوم الإثنين، الملتقى الفقهي الرابع تحت عنوان: «هيئات ومؤسسات الفتوى ودورها في دعم القضية الفلسطينية»، في إطار دعم الأزهر الشريف للقضية الفلسطينية ومعايشته لقضايا الأمة وواقعها، وجهود الدولة المصرية في خدمة القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق إخواننا في دولة فلسطين الشقيقة، ‏بقاعة الأندلس بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.‏

 الملتقى الفقهي الرابع لمركز الأزهر للفتوى

ويشارك في الملتقى نخبة من علماء الأزهر والمثقفين والإعلاميين وقادة الرأي، حيث يعقد الملتقى بمشاركة: فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وسعادة السفير الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي البارز والرئيس السابق لمكتبة الإسكندرية، فضيلة الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، المشرف العام على مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، وفضيلة الدكتور حسن الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ولفيف من قيادات وعلماء الأزهر الشريف وشباب الجامعات.

Advertisements

ويناقش الملتقى عددًا من المحاور هي: (الخطاب الإفتائي المعاصر والقضية الفلسطينية- الفتاوى الشاذة وأثرها السلبي على القضية الفلسطينية- وسائل الإعلام وهيئات الفتوى.. تنوع وتكامل).

مجمع البحوث الإسلامية

ويلقي الكلمة الافتتاحية للملتقى الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ويلقي بيان الملتقى من المخرجات والتوصيات الدكتور أسامة هاشم الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

ويسلم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على هامش الملتقى شهادات حضور لمجتازي الـ 17 دورة الأخيرة من دورات تأهيل المقبلين على الزواج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مركز الأزهر العالمي للفتوى القضية الفلسطينية دعم الأزهر الشريف للقضية الفلسطينية مجمع البحوث الإسلامية تاهيل المقبلين علي الزواج الملتقى الفقهي الرابع لمركز الأزهر للفتوى

مواد متعلقة

أول تعليق من الأزهر على الدعوات الإسرائيلية لضرب قطاع غزة بالنووي

الأزهر للفتوى الإلكترونية يستحدث قسما خاصا للغة العبرية لفضح مزاعم الصهيونية

الأكثر قراءة

نجم الزمالك السابق: قرار إقالة أوسوريو تأخر

مقتل ابن شقيق نتنياهو في غلاف غزة

وزارة العدل ترفع شعار «هتدفع هتدفع».. الرسوم القضائية للدعاوى الخاسرة تهدد المتقاضين بالحبس.. وعامل خسر قضيته فعاقبته الوزارة بـ12 ألف جنيه غرامة

حقيقة تجهيز بيومي فؤاد بيان اعتذار للجمهور بعد الهجوم عليه

افتتاح ملتقى القاهرة للرسوم المتحركة بمركز الهناجر للفنون، الأربعاء

عمرو أديب يدافع عن بيومي فؤاد وموسم الرياض، ويوجه رسالة لكاملة أبو ذكري

الملكة رانيا العبد الله: الوضع الإنساني في غزة كارثي (فيديو)

بعد أزمة بيومي فؤاد، نجوم كبار يشاركون في مسرحيات جديدة بموسم الرياض

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

إسرائيل تقتلع 70 شجرة زيتون عمرها أكثر من 100 سنة بالضفة الغربية

في ذكرى رحيله، أبرز قفشات الفنان حسن عابدين

متحف شرم الشيخ يعرض قطعا أثرية للملك توت عنخ آمون

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 5-11-2023 في مصر

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الأحد 5-11-2023

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 5-11-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

30 يوما تحت القصف.. حصاد شهر على حرب غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 6 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 6 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية