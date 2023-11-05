أشرف صبحي يشيد بنتائج منتخب مصر ببطولة العالم لكمال الأجسام واللياقة البدنية

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بنتائج المنتخب المصري في بطولة العالم لكمال الأجسام واللياقة البدنية، والتي أُقيمت في إسبانيا، بمشاركة 1600 لاعب من 103 دول حول العالم، وهي النسخة الأكبر علي الإطلاق من حيث مشاركة الدول واللاعبين.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى أن الدولة المصرية تقف خلف لاعبيها دائمًا، وتساندهم وتقدم الدعم اللازم لهم، من أجل إعدادهم إعدادًا جيدًا لحصد البطولات والميداليات.

وجاءت نتائج المنتخب المصري في كمال الأجسام وتحدي اللياقة البدنية (الفيتنس تشالنج) كالآتي:

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في منافسات كمال الأجسام، حصل عادل بسيوني علي فضية فئة كمال الأجسام للأساتذة 55 - 59 سنة وزن فوق 80 كيلو، وسعيد بحرية تحصل علي الترتيب الرابع في فئة كمال الأجسام للأساتذة 40 - 44 سنة والترتيب الخامس للرجال في وزن 90 كيلو، أما أحمد طه فقد حل في الترتيب الرابع في فئة كمال الأجسام للأساتذة 40 - 44 والخامس في الرجال للوزن المفتوح.

كذلك حصل علي مركز رابع حمدي غانم في كمال الأجسام للأساتذة 45 - 49 سنة وزن فوق 90 كيلو، مركز خامس هاني معتمد في فئة الكلاسيك فيزيك للأساتذة 45 - 49 سنة وزن 70 كيلو، مركز خامس شعبان السيد في كمال الأجسام للأساتذة 45 - 49 سنة وزن 80 كيلو، ومركز سادس للاعب سيد النسر"فى كمال الأجسام كلاسيك للأساتذه 45-49 سنة طول مفتوح.

وبالنسبة لمنافسات اللياقة البدنية، ميدالية ذهبية لمصطفى العراقي في فئة تحدي اللياقة البدنية للناشئين- المستوى الذهبي، وذهبية أخري لمصطفى العراقي في فئة تحدي اللياقة البدنية للناشئين- المستوى الفضى، وميدالية فضية حسن بدران في فئة تحدي اللياقة البدنية للناشئين- المستوى الفضى، ميدالية برونزية أحمد أبوجنة في فئة تحدي اللياقة البدنية للأساتذة - المستوى الفضى.

بالإضافة إلي ميدالية برونزية لمصطفي العراقي وأحمد جمال في فئة تحدي اللياقة البدنية للزوجي رجال، المركز الرابع لحسن بدران وأيمن القاضي في فئة تحدي اللياقة البدنية للزوجي رجال، والمركز الخامس للبطل مصطفى العراقي في فئة تحدي اللياقة البدنية للرجال - المستوى الذهبي.



وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة

من ناحية أخرى، التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، لمناقشة خطة الاتحاد في الفترة المقبلة استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

شهد لقاء وزير الشباب والرياضة مع اتحاد الكرة الطائرة، عرض خطة المعسكرات التدريبية للمنتخبات القومية، والاستعداد لأولمبياد باريس 2024 ومختلف المنافسات، وكذا رؤية الاتحاد في تطوير اللعبة، ونشرها بشكل أكبر على مستوى جميع المحافظات ومما يسهم في اكتشاف مزيد المواهب.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مواصلة الوزارة لدعم كافة الاتحادات الرياضة ومنها اتحاد كرة الطائرة، والمساندة الدائمة له، في تحقيق أهدافه، وإحراز مزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبل.

أشرف صبحي يلتقي مجلس اتحاد الكرة الطائرة بعد التأهل إلى أولمبياد باريس، فيتو

ولفت الوزير إلى ضرورة العمل على تحقيق العديد من الأهداف المرجوة للمنتخب تحقيقها، وضرورة تمثيل مصر تمثيلا مشرفا في الأولمبياد، معربًا عن سعادته بالإنجازات المتتالية للكرة الطائرة وللكل الألعاب الفردية والجماعية ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل العربية والأفريقية والدولية.

أشرف صبحي يلتقي مجلس اتحاد الكرة الطائرة بعد التأهل إلى أولمبياد باريس، فيتو

وجدد الوزير تأكيده على حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم سبل الدعم والرعاية للمنتخبات القومية المختلفة التي تخوض غمار المنافسات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، ومواصلة التنسيق والتعاون بين الوزارة واللجنة الأوليمبية والبارالمبية على مستوى دعم ورعاية أبطال مصر وإعدادهم لمختلف المحافل الدولية.

أشرف صبحي يلتقي مجلس اتحاد الكرة الطائرة بعد التأهل إلى أولمبياد باريس، فيتو

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن أسرة كرة الطائرة بدعم لا ينقطع ومساندة من قبل الوزارة أصبحت أكثر استقرارا خلال السنوات الماضية وهو ما انعكس على النتائج.

من جانبه أثنى المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة على الدعم المادي والمعنوي الذي توليه الوزارة برئاسة الدكتور أشرف صبحي والتى تأتى ثمارها في تحقيق أفضل النتائج على كافة المنتخبات بمختلف الأعمار السنية.

وتأهل المنتخب المصري للرجال للكرة الطائرة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 للمرة السادسة في التاريخ بأفضلية الكوتا القارية عن المنتخب التونسي الذي خسر جميع مبارياته في التصفيات المؤهلة التي أقيمت في اليابان.

وبينما حصل منتخب مصر للسيدات للطائرة على المركز الثاني في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي أقيمت في دولة الكاميرون، وتأهل إلى بطولة العالم لأول مرة منذ 17 عاما.