التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، لمناقشة خطة الاتحاد في الفترة المقبلة استعدادًا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

شهد لقاء وزير الشباب والرياضة مع اتحاد الكرة الطائرة، عرض خطة المعسكرات التدريبية للمنتخبات القومية، والاستعداد لأولمبياد باريس 2024 ومختلف المنافسات، وكذا رؤية الاتحاد في تطوير اللعبة، ونشرها بشكل أكبر على مستوى جميع المحافظات ومما يسهم في اكتشاف مزيد المواهب.

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من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مواصلة الوزارة لدعم كافة الاتحادات الرياضة ومنها اتحاد كرة الطائرة، والمساندة الدائمة له، في تحقيق أهدافه، وإحراز مزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبل.

أشرف صبحي يلتقي مجلس اتحاد الكرة الطائرة بعد التأهل إلى أولمبياد باريس، فيتو

ولفت الوزير إلى ضرورة العمل على تحقيق العديد من الأهداف المرجوة للمنتخب تحقيقها، وضرورة تمثيل مصر تمثيلا مشرفا في الاولمبياد، معربًا عن سعادته بالإنجازات المتتالية للكرة الطائرة وللكل الألعاب الفردية والجماعية ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل العربية والأفريقية والدولية.

أشرف صبحي يلتقي مجلس اتحاد الكرة الطائرة بعد التأهل إلى أولمبياد باريس، فيتو

وجدد الوزير تأكيده على حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم سبل الدعم والرعاية للمنتخبات القومية المختلفة التي تخوض غمار المنافسات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، ومواصلة التنسيق والتعاون بين الوزارة واللجنة الأوليمبية والبارالمبية على مستوى دعم ورعاية أبطال مصر وإعدادهم لمختلف المحافل الدولية.

أشرف صبحي يلتقي مجلس اتحاد الكرة الطائرة بعد التأهل إلى أولمبياد باريس، فيتو

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن أسرة كرة الطائرة بدعم لا ينقطع ومساندة من قبل الوزارة أصبحت أكثر استقرارا خلال السنوات الماضية وهو ما انعكس على النتائج.

من جانبه أثنى المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة على الدعم المادي والمعنوي الذي توليه الوزارة برئاسة الدكتور أشرف صبحي والتى تأتى ثمارها في تحقيق أفضل النتائج على كافة المنتخبات بمختلف الأعمار السنية.

وتأهل المنتخب المصري للرجال للكرة الطائرة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 للمرة السادسة في التاريخ بأفضلية الكوتا القارية عن المنتخب التونسي الذي خسر جميع مبارياته في التصفيات المؤهلة التي أقيمت في اليابان.

وبينما حصل منتخب مصر للسيدات للطائرة على المركز الثاني في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي أقيمت في دولة الكاميرون، وتأهل إلى بطولة العالم لأول مرة منذ 17 عاما.

من ناحية أخرى، عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعات مع المنسقيين الاعلاميين بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وذلك لبحث اخر المستجدات الخاصة بوحدة المنسقين الإعلاميين والرؤية الإعلامية ودور الوحدة خلال الفترة المقبلة.

حضر اجتماع وزير الشباب والرياضة مع وحدة المنسقين الإعلاميين، كلا من الدكتور محمد فوزى، مدير عام الادارة العامة للعلاقات والمراسم ورئيس وحدة المنسقين الإعلاميين، ومحمد الشاذلى، مدير عام الاعلام في وزارة الشباب والرياضة.

أشرف صبحي لوحدة المنسقين الإعلاميين دوركم هام في نشر الأنشطة والتصدي للشائعات، فيتو

من جانبه أشاد الدكتور أشرف صبحي، بدور وحدة المنسقين الاعلاميين خلال الفترة الحالية وما تقوم به من مجهودات لنقل الصورة الصحيحة وما يتم على الأرض من إنجازات، خاصة المشروعات القومية الكبرى، واستغلال منصات الإعلام الرقمية المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعى لنشر الوعى لدى المواطنين بما تقوم به مديريات الشباب والرياضة والهيئات التابعة لها من فعاليات وأنشطة وبرامج.

أشرف صبحي لوحدة المنسقين الإعلاميين دوركم هام في نشر الأنشطة والتصدي للشائعات، فيتو

وأكد الدكتور أشرف صبحي، خلال الاجتماع على الدور المهم الذي تقوم به وحدة المنسقين الإعلاميين في التصدى للشائعات، والتعامل مع الأزمات بشكل سريع وفورى بالتعاون مع كافة الإدارات المختصة داخل المديريات، والتحرك بشكل مباشر وسريع لاحتواء أى أزمة، موضحًا أن المنسقين الإعلاميين بالمديريات هم المعنيين بالتعامل مع الإعلام بشكل مباشر والمصدر الخاص بالأخبار وما تتداوله الصفحات الاعلامية عن انشطة مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

وشدد الوزير على ضرورة التعامل بشكل احترافى مع كافة الموضوعات والقضايا التي تخص الوزارة في مختلف القطاعات، وتسليط الضوء على ما تقوم به الدولة من مجهودات دخل قطاعات الشباب والرياضة للنهوض المنظومة، وتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين.

ووجه الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بالتشبيك والتعاون والدمج ما بين وحدة المنسقين الاعلاميين والمكتب الإعلامي المركزي بوزارة الشباب والرياضة لتوحيد الرؤية الإعلامية والمضي قدما نحو تطلعات جديدة تتناسب مع حجم ما تقوم به الدولة المصرية من مجهودات خلال الفترة الحالية.

الحملة القومية لتعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية

من ناحية أخرى، أطلقت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، فعاليات الأسبوع الثاني من الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر في الانتخابات الرئاسية القادمة في كافة محافظات الجمهورية، والتي تحمل شعار "شارك.. الكلمة كلمتك"، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة.